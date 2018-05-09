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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
09.05.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

Ramazan'a sayılı günler kala fiyatları yüzde 100 arttı

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Ramazan'a sayılı günler kala fiyatları yüzde 100 arttı

Ramazan ayı yaklaşırken, kuru yemiş fiyatları tavan yaptı. İncir, Antep fıstığı ve bademin fiyatı neredeyse yüzde 100 arttı.

Tüm İslam alemi, 15 Mayıs’ı 16’ Mayıs’a bağlayan gece sahura kalkacak. Ramazan ayında sahurda ve iftarda yemek sonrası en çok tüketilen yiyeceklerin başında gelen kuru yemişlerde fiyat bu sene iyice arttı. İftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurmada yaklaşık 10 liralık bir artış yaşanırken, incir, Antep fıstığı ve badem de ise fiyatlar neredeyse yüzde 100 yükseldi.

 ACVE HURMASININ KİLOSU 110 LİRA

Bu seneki hurma fiyatları hakkında bilgiler veren aktar Recai Doğanay, “Piyasalarda bir dengesizlik söz konusu. Dışarıdan gelen hurma grubunda biraz artış var. Fiyatlara geçen yıla oranla 10 lira gibi bir zam geldi. Dalda satılan Tunus, İran, Irak, Safavi, Suavi, Medine Mebrum, Meşruk gibi 30’a aşkın hurma çeşidi var. Bunlardan en pahalısı Acve hurması. Acve hurmasını daha çok sağlık açısından ve dini boyutuyla satın alıyorlar. Çekirdeğinde Allah’ın 99 adı yazdığı rivayet ediliyor. Acve hurmasının kilosu 110 liradan satılıyor. Ramazan’da ise en çok Medine Mebrum hurması satılıyor. Kilosu ortalama 50 liradan satılıyor. En ekonomik hurma ise İran hurması. Kilosu 10 liradan satılıyor" dedi.

 ANTEP FISTIĞI, BADEM VE İNCİR ZAM ŞAMPİYONU

Geçen seneye oranla oldukça zamlanan kuru yemiş çeşitleri hakkında da bilgiler veren Doğanay, “Ramazan’da tüketilen kuru yemiş fiyatlarında da bir dengesizlik söz konusu. Kayısının kilosu 25 TL. İncir bu sene çok yüksek fiyatta seyrediyor. Geçen sene 20 TL olan kuru incirin kilosu bu sene 45 TL’ye çıktı. Dağ inciri dediğimiz incire 25 lira gibi bir zam geldi. Kuru üzümün fiyatı değişmedi. Kilosu 19 TL’den satılıyor. Badem gibi ithal ürünün fiyatı geçen sene 30 liraydı, bu sene 45 liraya çıktı. Antep fıstığında büyük bir artış var. Antep fıstığının içinin fiyatı geçen sene 100 TL’ydi, bu sene 200 TL’ye çıktı. Fındıkta kilo değişmedi. Kilosu 30 liradan satılıyor” diye konuştu.

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