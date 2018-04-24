Ramazan pidesine yüzde 8.33 zam
HER ramazan ayı öncesi en çok tartışılan konu olan pide fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili açıklama yapıldı. Hürriyet’e konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Alınan karara göre geçen yıl kilogramı 6.60 liradan satılan ramazan pidesi bu yıl yüzde 8’i geçmemek kaydıyla zamlanacak ve en fazla 7.15 liradan satılacak” dedi. Ancak, yapılan zam oranı yüzde 8.33’e denk geliyor.
Önceki yıllarda ramazan pidesi ve ekmek fiyatları ile ilgili kararları bir basın toplantısı yaparak açıklayan federasyonun hesabı bu yıl, illerdeki odalara gönderilen genelgenin basına sızmasıyla şaştı. 18 Nisan’da illere gönderilen genelgede “Yaklaşan ramazan ayı münasebetiyle il genelinde uygulanacak pide fiyatlarının tüketicilerimizin de alım güçleri dikkate alınarak kilogram bazında 7.20 TL’yi geçmeyecek şekilde uygulanması hususunun takibi konusunda hassas davranılmasını rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.
Türkiye’nin hiç bir yerinde pide fiyatlarına yüzde 8’den fazla zam yapılamayacağını ileri süren Balcı, “Bu zammı yapmak zorundaydık. Çünkü, işçilik, akaryakıt ve un gibi tüm girdi maliyetlerimizde artış yaşandı. Normal şartlar altında daha fazla zam yapmamız gerekiyordu. Ancak fırıncı esnafı bazı maliyetleri üstlendi. Fırıncılar hassas davrandı. Geçen yıl ise fiyatlar yüzde 10 geçmemek kaydıyla artış yapılmıştı” dedi. İllere gönderilen genelge ile Federasyonu Başkanı Balcı’nın açıkladığı fiyatlar ise farklılık gösterdi. Bunun nedenini Balcı’ya sorunca şöyle açıkladı: “İllere göre fiyatlarda farklılık olabiliyor. Ancak pideyi kilogramı 7.20 TL’den satacak il bulunmuyor. En fazla yüzde 8 civarında zam yapılabilir. Bu da en fazla 7.15 TL’ye denk geliyor.”
FİYATI YUVARLADI
Yapılan zammın 6.60 TL’den 7.15’TL’ye çıkması haline yüzde 8’lik sınırın aşıldığını, zammın yüzde 8.33’ü bulduğunu söylediğimiz Balcı, “Biz kilogram fiyatlarını açıklıyoruz. Yüzde 8’lik zam yapılması halinde pidenin kilogram fiyatı 7.12 TL olacaktı. Bu yüzde 7.15 TL olarak açıkladık. Kilogramda 3 kuruş çok önemli değil. Tüketici aldığı pideden zarar etmeyecek” diye konuştu.
Pide fiyatlarının artışından sonra gözler ekmek fiyatlarına çevrildi. Sektöre yakın kaynaklar ekmeğe de ramazan öncesinde zam yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu savundu.
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