Ramazan kolilerinin fiyatları açıklandı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
AA
11.05.2018 - 14:26, Son Güncelleme:

Ramazan kolilerinin fiyatları açıklandı

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Ramazan kolilerinin fiyatları açıklandı

Marketlerin ve gıda perakendecilerinin ramazana özel hazırladığı erzak kolileri farklı içerik ve fiyat seçenekleriyle satışa sunuluyor. Bu yıl ramazan kolilerinin fiyatı 24,95 lira ile 104,9 lira arasında değişiyor.

Marketlerin ve gıda perakendecilerinin ramazana özel hazırladığı erzak kolileri farklı içerik ve fiyatlarla satışa sunuldu. Bu yıl ramazan kolilerinin fiyatı 24,95 lira ile 104,90 lira arasında değişiyor.

Ramazan ayında gelenek haline gelen, hayırseverlerin ihtiyaç sahibi kişilere bağış yapmak için tercih ettiği, iftar ve sahur sofraları düşünülerek hazırlanan gıda paketleri, tüketicilerin ramazanda en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden oluşuyor.

Zincir marketler ramazan erzak paketlerini, değişik içerik ve fiyat seçenekleriyle müşterilerine sunuyor.

PERAKENDECİLER RAMAZANA HAZIR

CarrefourSA farklı seçeneklerle hazırladığı ramazan kolilerini, 29,9 lira ile 99,9 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı. Klasik, süper, mega ve lüks olmak üzere 4 erzak paketi hazırlayan CarrefourSA, farklı talepleri karşılamayı hedefliyor.

İftar ve sahur sofraları düşünülerek hazırlanan koliler, temel gıda maddelerinden oluşuyor. Fiyatı 29,9 lira olan "Klasik Ramazan Kolisi"nde 13 ürün yer alırken, 59,9 lira değerindeki "Süper Ramazan Kolisi" 23 ürün içeriyor. 25 ürünün sunulduğu "Mega Ramazan Kolisi" 69,9 liradan, 31 ürünün yer aldığı "Lüks Ramazan Kolisi" de 99,9 liradan satılıyor.

Migros, Bereket, Lezzet ve Ziyafet isimli 3 ramazan kolisini müşterilerine sunuyor. "Bereket Paketini" 13 ürünle 29,9 liradan satan Migros, 22 üründen oluşan "Lezzet Paketini" 49,9 liradan, 29 üründen oluşan "Ziyafet Paketini" ise 74,9 liradan satıyor.

Metro Grosmarkette 4 seçenek bulunuyor. Bu paketlerin 13 çeşit içereni 46,9, 21 çeşit içereni 79,9, 22 çeşit ürün içereni 104,9'dan ve 6 çeşit kahvaltılık içeren paketi ise 45,99 liradan raflarda yerini aldı.

Şok Marketler de içinde 19 çeşit ürün bulunan Ramazan Erzak Paketi'ni 49,9 liradan satışa sunarken, alışverişini kendisi yapmak isteyenlere verilebilecek 25 lira değerindeki Şok Kart da markette yerini aldı.

A101 marketin birer kilogramlık paketlerde 5 tür bakliyat içeren ramazan paketi 24,95 lira fiyatla satışa sunuldu.

BİM de "Ramazan'ın güzelliği paylaşmanın bereketi" sloganıyla 50 lira ve 100 lira bedelli iki 'hediye kartını' sunuyor. Kartlar teslim tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olacak.

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