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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Şebnem TURHAN
01.08.2018 - 23:55, Son Güncelleme:

Rakam tek rekor çok

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Rakam tek rekor çok

İhracatta TİM ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın her ay 1 ve 2’sinde açıkladığı ihracat verileri artık birleşiyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle dün iki kurumun ortaklaştırılmış ilk ihracat verisini açıkladı. İhracat 14.1 milyar dolarla temmuz rekoru kırarken, 12 aylık ihracat da 163.3 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Rakam tek rekor çokİHRACAT verileri her ay üç ayrı kurum tarafından açıklanıyor-du. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) her ayın 1’inde önceki ayın külçe altın ihracatı hariç tüm sektörlerin ihracat verilerini duyururken, her ayın 2’nci günü de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı geçici ihracat ve ithalat rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyordu. Her ayın son işlem gününde de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) de kesinleşmiş dış ticaret verilerini açıklıyordu. Yeni Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bu dış ticaretteki rakam karmaşasına son verdi ve artık her ayın 1’inci günü bir önceki aya ilişkin dış ticaret rakamları açıklanacak ve tek rakama geçilecek. Bakan Pekcan dün de yeni sisteme göre temmuz ayı ihracat verilerini açıkladı. Buna göre temmuzda ihracat yüzde 11.8 arttı ve 14.1 milyar dolarla temmuz ayı rekoruna ulaştı. 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat da 163.3 milyar dolarlar rekor kırdı.

TİM Başkanı İsmail Gülle ile birlikte toplantı düzenleyen Pekcan’ın verdiği bilgilere göre temmuzda ihracatın ithalatı karşılama oranı da aylık olarak yüzde 58.7’den yüzde 70.1’e çıktı. Bir sevindirici gelişme de ithalatta yakalandı. Temmuz ayında ithalat yüzde 6.4 geriledi ve 20.1 milyar dolara indi. Türkiye’nin Orta Vadeli Programı’nda (OVP) ihracat hedefi yıl sonu için 169 milyar dolar.

Rakam tek rekor çok
Grafikler: Ümit ATALAY

ÇELİK VE OTOMOTİV
Verilere göre temmuzda yine en yüksek ihracatı 2.8 milyar dolarla otomotiv sektörü yaptı. İhracatındaki artış ise yüzde 13.8. Otomotivi, 1.6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ve 1.5 milyar dolarla kimya sektörü takip etti. Temmuzda en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise, yüzde 77 ile savunma ve havacılık, yüzde 64 ile gemi ve yat, yüzde 60 ile çelik oldu. Çelik sektörü son aylardaki yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Çelikte ABD’nin engellemesine rağmen yeni pazarlarla çelikçiler her ay rekor kırıyor.

Rakam tek rekor çok

ABD’YE ARTIŞ % 33.3
Temmuzda 223 ülkeye ihracat yaptık ve bunun 170’ine ihracat artışı yakaladık. En çok ihracat yapılan Almanya’ya ihracat yüzde 7.1, İngiltere’ye yüzde 25.5, ABD’ye yüzde 33.3, İtalya’ya yüzde 8.8 ihracat artışı yakalanırken ve Irak’a ihracat yüzde 9.5 azaldı. Bunların yanında, ihracat artışında dikkat çeken ülkeler var; Umman’a ihracatımız 4 katına, Libya’ya 3 katına, Kolombiya, Güney Kore ve Hindistan’a ihracatımız ise 2.5 katına çıktı.

‘YAPAY ZEKÂ’YA SERBEST BÖLGE
TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat ne kadar güçlüyse ekonominin de o kadar güçlü olduğunu belirterek “İç piyasada, ekonominin dinamikleri ne kadar etkin işlerse; küresel pazarlarda o kadar güçlüyüz. Yeni dönemde, resmin bütününe bakma fırsatımız var artık. Kısa süre içinde, kamu ve sivil toplumun güçlerini, fikirlerini birleştirerek; 21. Yüzyılın şartlarına göre, iç ve dış ticaretimizi, yapısal olarak güçlendirecek çok önemli kararlar alacağız. Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde, tüm paydaşlarımızla birlikte nitelikli işbirliği projelerine imza atmayı hedefliyoruz” dedi. İhracatın dünyadaki korumacılık ve ticaret rüzgarlarına rağmen her ay kendi rekorunu kırdığını vurgulayarak şöyle devam etti: “Şu sıralar yeni bir Orta Vadeli Program çalışması yapılıyor. Mevcut OVP’ye göre ihracat hedefimiz 169 milyar dolar.Biz bu hedefi yakalayacağız. Hatta analizlerimiz bir miktar geçeceğimizi gösteriyor.” Geleceğin dünyasında da dış ticarette geri kalmamak için yeni yüzyılın ruhunu yakalamak gerektiğini belirten Pekcan, Türkiye’nin ihtiyacı olan sektörleri, Türkiye’nin ihtiyaç duyacağı ve yükseleceği sektörleri daha fazla destekleyeceklerini kaydetti. Pekcan bu sektörlere verilecek destekleri şöyle sıraladı:

- Yazılım, yapay zekâ ve diğer teknolojik alanlarda Türkiye’nin potansiyelini küresel piyasalara sunmak üzere “yeni nesil serbest bölgeler” kurulacak.

- Şu an yeterince etkili olmadığımız pazarlara yeni stratejilerle güçlü şekilde girilecek.

- İç ticarette, dış ticarette ve gümrüklerde zamanımızın zorunluluğu olan dijitalleşmeyi ve e-ticareti ön plana çıkarılacak.

Rakam tek rekor çok

AB’YE İHRACAT YÜZDE 15 ARTTI
ÜLKE gruplarında ise AB her zamanki gibi lider. AB’ye ihracat temmuzda yüzde 15 artarak 6.9 milyar dolara ulaştı, AB’nin ihracattaki payı da bu sayede yüzde 48.7 oldu. Temmuzda 169 ülkeye ihracatta TL kullanıldı. Toplam 3.9 milyar TL tutarında ihracatın Türk Lirası ile yapıldı. Temmuz ayında parite etkisi negatif yönlü olarak 106 milyon dolar oldu. Bunda özellikle Türk Lirasındaki değer kaybı etkili oldu.

SAVUNMADA ATAĞA KALKTIK
SAVUNMA ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSİ) temmuz ayında yüzde 77 artışla 197 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünlerin yoğunlukta olduğu savunma ve havacılık sanayi, temmuz ayında ihracatını en çok artıran sektör oldu. SSİ Başkanı Latif Aral Aliş “Katma değerin yüksek olduğu ve stratejik öneme sahip savunma ve havacılık sanayinde Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarının meyvesini artık topluyoruz” dedi.

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