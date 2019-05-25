Rahmi Koç’a ABD’de dış politika madalyası
ABD’nin 100 yıllık düşünce kuruluşu Dış Politika Derneği (FPA), Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’a derneğin madalyasını verdi.
New York’ta yapılan törende Rahmi Koç’un yanı sıra New York Üniversitesi Başkanı Andrew Hamilton ve Norveç Nobel Enstitüsü Direktörü Olav Njolstad’a da birer madalya verildi.
Rahmi Koç’a ödülünü veren ABD’nin eski İstanbul Başkonsolosu Deborah Jones, “Rahmi gerçek bir Türk vatansever, aynı zamanda tam bir dünya vatandaşı, nereye gitse orası evi. Öğrenmeye, yeni şeyler denemeye her zaman istekli” diye konuştu.
Koç, ödüle layık görüldüğü için memnun olduğunu belirterek, toplumların, siyasi, ekonomik ve iklim değişikliği sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Bu zor dönemde uzun vadeli ortak faydaları gözetmek ve farklılıkları bir yana bırakmak gerektiğini kaydeden Koç, bunun Türk ve ABD arasındaki ilişkilere de uygulanması gerektiğini ifade etti. İki ülkede sorunların yaşandığı dönemde Dış Politika Derneği’ne de görev düştüğünü kaydeden Koç, herkesi daha iyi bir geleceği düşünmeye çağırdı.
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