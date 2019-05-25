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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
25.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rahmi Koç’a ABD’de dış politika madalyası

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Rahmi Koç’a ABD’de dış politika madalyası

ABD’nin 100 yıllık düşünce kuruluşu Dış Politika Derneği (FPA), Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’a derneğin madalyasını verdi.

New York’ta yapılan törende Rahmi Koç’un yanı sıra New York Üniversitesi Başkanı Andrew Hamilton ve Norveç Nobel Enstitüsü Direktörü Olav Njolstad’a da birer madalya verildi.

Rahmi Koç’a ödülünü veren ABD’nin eski İstanbul Başkonsolosu Deborah Jones, “Rahmi gerçek bir Türk vatansever, aynı zamanda tam bir dünya vatandaşı, nereye gitse orası evi. Öğrenmeye, yeni şeyler denemeye her zaman istekli” diye konuştu.

Koç, ödüle layık görüldüğü için memnun olduğunu belirterek, toplumların, siyasi, ekonomik ve iklim değişikliği sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Bu zor dönemde uzun vadeli ortak faydaları gözetmek ve farklılıkları bir yana bırakmak gerektiğini kaydeden Koç, bunun Türk ve ABD arasındaki ilişkilere de uygulanması gerektiğini ifade etti. İki ülkede sorunların yaşandığı dönemde Dış Politika Derneği’ne de görev düştüğünü kaydeden Koç, herkesi daha iyi bir geleceği düşünmeye çağırdı.

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