Raf sistemlerine teknoloji yatırımı
1976 yılında Bursa’da kurulan ve raf sistemleri üretimi konusunda 40 yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye ve dünyanın 60’a yakın ülkesine ihracat yapan Gökçelik Raf Sistemleri yeni yatırımlara hazırlanıyor.
Gökçelik Raf Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, “2019 hedeflerimiz arasında, üretimde gerçekleştirilen teknoloji yatırımı ile teknolojik donanımlı depolama sistemlerinde ihracat oranını artırmak istiyoruz. Gökçelik Otomasyon Sistemleri markasıyla depolama sistemlerine yatırım yapacağız. Bugün 5 kıtada, 60’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Gökçelik, global pazardaki rekabetçi konumunu teknoloji yatırımları ile destekleyerek dünya depolama sistemleri pazarında söz sahibi olmak istiyor” dedi.
4 FABRİKADA ÜRETİM
Gökçelik’in raf ve sergileme üniteleri üretmek üzere 1976 yılında kurulduğunu anlatan Yalçın Aras, şöyle konuştu: “Gökçelik, kurulduğu günden bu yana geçen 40 yıllık zaman diliminde Türkiye perakendesinin ve endüstrisinin, geçirdiği gelişim sürecinin içinde bulunmuş ve bu sürecin bir parçası olmuştur. Gökçelik’in vizyonu firmanın ürün kalitesini, üretim teknolojisini, kalite yönetim sistemini ve insan kaynağını sürekli geliştirerek pazar payını, rekabet gücünü arttırmak koşulsuz ve sürdürülebilir müşteri memnuniyeti yaratmaktır. Bugün 4 fabrikasında ileri teknolojiye sahip seri üretim yapan entegre hatları, özel ve esnek üretime uygun geniş makine parkuru ve boya tesisleri ile çevreye duyarlı üretim yapıyoruz.”
ENDÜSTRİ 4.0 YATIRIMI
Raf sektöründe bugüne kadar pek çok başarıya imza attıklarını anlatan Yalçın Aras, şöyle konuştu: “Gökçelik, raf sistemlerinin yanı sıra GDS markası ile de depo sistemleri konusunda seri üretim gerçekleştiren bir Türk markası. Teknolojiyi yakından takip eden şirketimiz, gelişen teknolojinin perakende sektörü ve sanayi işletmelerindeki beklentilerini karşılayabilmek için otomasyon ve bilgi işlem teknolojileriyle desteklenmiş Endüstri 4.0 yatırımlarına ağırlık vererek, raf ve depo sistemleri konusunda çözümler üretiyor”. Eskiden üç dakikada bir travers üretirken şimdi dakikada 7 travers üretebilir hale geldik. Dakikada dört metre ayak üretirken bunu 25 metreye çıkardık.”
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