Raf sistemlerine teknoloji yatırımı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
25.09.2018 - 22:12, Son Güncelleme:

Raf sistemlerine teknoloji yatırımı

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Raf sistemlerine teknoloji yatırımı

1976 yılında Bursa’da kurulan ve raf sistemleri üretimi konusunda 40 yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye ve dünyanın 60’a yakın ülkesine ihracat yapan Gökçelik Raf Sistemleri yeni yatırımlara hazırlanıyor.

Gökçelik Raf Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, “2019 hedeflerimiz arasında, üretimde gerçekleştirilen teknoloji yatırımı ile teknolojik donanımlı depolama sistemlerinde ihracat oranını artırmak istiyoruz. Gökçelik Otomasyon Sistemleri markasıyla depolama sistemlerine yatırım yapacağız. Bugün 5 kıtada, 60’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Gökçelik, global pazardaki rekabetçi konumunu teknoloji yatırımları ile destekleyerek dünya depolama sistemleri pazarında söz sahibi olmak istiyor” dedi.

4 FABRİKADA ÜRETİM

Gökçelik’in raf ve sergileme üniteleri üretmek üzere 1976 yılında kurulduğunu anlatan Yalçın Aras, şöyle konuştu: “Gökçelik, kurulduğu günden bu yana geçen 40 yıllık zaman diliminde Türkiye perakendesinin ve endüstrisinin, geçirdiği gelişim sürecinin içinde bulunmuş ve bu sürecin bir parçası olmuştur. Gökçelik’in vizyonu firmanın ürün kalitesini, üretim teknolojisini, kalite yönetim sistemini ve insan kaynağını sürekli geliştirerek pazar payını, rekabet gücünü arttırmak koşulsuz ve sürdürülebilir müşteri memnuniyeti yaratmaktır. Bugün 4 fabrikasında ileri teknolojiye sahip seri üretim yapan entegre hatları, özel ve esnek üretime uygun geniş makine parkuru ve boya tesisleri ile çevreye duyarlı üretim yapıyoruz.”

Raf sistemlerine teknoloji yatırımı

ENDÜSTRİ 4.0 YATIRIMI

Raf sektöründe bugüne kadar pek çok başarıya imza attıklarını anlatan Yalçın Aras, şöyle konuştu: “Gökçelik, raf sistemlerinin yanı sıra GDS markası ile de depo sistemleri konusunda seri üretim gerçekleştiren bir Türk markası. Teknolojiyi yakından takip eden şirketimiz, gelişen teknolojinin perakende sektörü ve sanayi işletmelerindeki beklentilerini karşılayabilmek için otomasyon ve bilgi işlem teknolojileriyle desteklenmiş Endüstri 4.0 yatırımlarına ağırlık vererek, raf ve depo sistemleri konusunda çözümler üretiyor”. Eskiden üç dakikada bir travers üretirken şimdi dakikada 7 travers üretebilir hale geldik. Dakikada dört metre ayak üretirken bunu 25 metreye çıkardık.”

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