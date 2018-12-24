Quick’ten kefalet sigortası
QuIck Sigorta, banka teminat mektubu yerine geçecek olan kefalet sigortasını hizmete sundu.
Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, yeni ekonomi programında orta vadeli planda da istendiği şekilde banka dışı finans kesiminin gelişmesi için kefalet sigortalarını Türkiye’de ilk defa piyasaya sunduklarını belirterek, şunları söyledi: “KOBİ’lerimiz Anadolu’da sadece bankalara mahkum durumda olmayacak. Kefalet senedini de alarak hem ihalelerinde hem de sözleşmelerinde banka teminat mektubu yerine geçen kefalet senedini kullanabilecekler. KOBİ’ler oradaki limitlerle iş makinesi alabilsinler istihdam oluştursunlar. Yatırımlara sevk etsinler ama gayri nakdi olarak kullandıkları teminat mektuplarını da gelsinler bizden alsınlar. Uygun koşullarla ve onlarla ihalelere girsinler.”
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle