Putin ziyareti öncesi ‘gaz verdiler’
Mavi Akım’dan sonra Rusya’dan Türkiye’ye çekilen Karadeniz geçişli ikinci doğalgaz boru hattı olan ‘TürkAkım’ Rusya lideri Vladimir Putin’in ocak ayında gerçekleştirmesi beklenen Türkiye ziyareti öncesinde gaz ile dolduruldu.
Gazprom’dan yapılan açıklamada boru hattı dolum işleminin açılış öncesi test edilmesi amacı taşıdığı belirtilerek, “TürkAkım doğalgaz boru hattının her iki koluna Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Russkaya pompa istasyonundan başlanarak Türkiye’nin Trakya bölgesinde Kıyıköy istasyonuna kadar gaz ile dolduruldu. Boru hattı açılışı öncesinde gerçekleştirilen bu operasyon sırasında herhangi sorun yaşanmadı. Önümüzdeki yılın ilk ayından itibaren TürkAkım üzerinden gaz sevkıyatına başlamaya hazırız” dendi. TürkAkım’ın Karadeniz geçiş bölümündeki iki borunun dolumu için yaklaşım 8 milyon metre küp gaz pompalandığı tahmin ediliyor. TürkAkım doğalgaz boru hattı iki koldan oluşuyor. Her biri yılda 15.75 milyar metre küp gaz geçirme kapasitesine sahip. Boru hattının ilki sadece Türkiye’nin batı bölgelerindeki doğalgaz ihtiyacını karşılamak için kullanılacak. İkinci hat ise Rusya’nın Güney Avrupa ülkelerine gaz satışı için kullanılacak. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ocak ayı ilk yarısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin’in Türkiye’deki pompa istasyonu başında bir araya gelerek TürkAkım’ın kara bölümü açılışını yapmaları planlandığını duyurmuştu. Böylece Rusya, Karadeniz geçişli ‘TürkAkım’ ve batıda Baltık Denizi geçişli ‘Kuzey Akım-2’ ile Ukrayna’yı tamamen transit ülke olmaktan çıkarmış oluyor.
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