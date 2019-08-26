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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.08.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Putin, Rus ekonomisi için ilave çözüm talep etti

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Putin, Rus ekonomisi için ilave çözüm talep etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Ekonomideki büyümenin tatmin edici seviyede olduğunu söyleyemeyiz. Daha sürdürebilir ve güçlü bir büyüme için ilave çözümler gerekiyor” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisinin tatmin edici seviyede büyümediğini belirterek, “Daha sürdürebilir ve güçlü bir büyüme için ilave çözümler gerekiyor. Enflasyondaki olumlu seyir ve maaşlardaki artışa rağmen, halkın reel gelirleri yavaş yükseliyor ve bu durum endişe verici.” dedi.

Putin, başkent Moskova’da Rusya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov ve Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin ile ülke ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdi. 

Rus ekonomisindeki büyümenin olumlu oranda ilerlediğini belirten Putin, “Ancak genel olarak baktığımızda ekonomideki büyümenin tatmin edici seviyede olduğunu söyleyemeyiz.” dedi. 

Ülke ekonomisine ilişkin yeni çözümlerin gerektiğine işaret eden Putin, “Daha sürdürebilir ve güçlü bir büyüme için ilave çözümler gerekiyor.” diye konuştu. 

Enflasyonun ise hedeflenen seviyeye yaklaştığını belirten Putin, “Enflasyon şu anda yüzde 4,5 seviyesinde ve kademeli bir şekilde hedefe yaklaşıyor. Ancak enflasyondaki olumlu seyir ve maaşlardaki artışa rağmen, halkın reel gelirleri yavaş yükseliyor ve bu durum endişe verici.” şeklinde konuştu. 

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 0,7 büyümüştü. 

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