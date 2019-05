PTT'nin Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri tanıtıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT AŞ tarafından Sirkeci'deki tarihi posta binasında (Büyük Postane) düzenlenen "Milli Mücadele’nin Yüzüncü Yıl Dönümü Etkinlikleri Tanıtım Toplantısı'nda " yaptığı konuşmada, PTT'nin Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenleyeceği etkinliklerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Türk tarihinde 1071 Malazgirt, 1453 İstanbul'un fethi, 1516 Mısır'ın fethi gibi dönüm noktaları bulunduğunu, 19 Mayıs 1919'un da Türk milleti için böyle bir tarih olduğunu anlatan Turhan, 19 Mayıs'ın, millete, memlekete, ülkeye, imanlarına, hürriyetlerine, istikballerine kefen biçenler için sonun başladığı gün olduğunu söyledi.



Turhan, Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a hareket ederek Milli Mücadele'yi Samsun Tütün Limanı'nda başlattığını ve milletin hürriyet meşalesini ateşlediğini kaydederek, neticede, şanlı tarihine bir kahramanlık destanı daha ekleyen Türk milletinin mevcudiyetine vurulmak istenen esaret zincirlerini parçaladığını, cennet vatanda yeni bir doğuş gerçekleştiğini anlattı.



Milli Mücadele destanının yazılmasında her bir fert ve kurum gibi Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın da çok önemli vazifeler ifa ettiğini belirten Turhan, teşkilatın vazifesinin, harbin sonucuna doğrudan etki ettiğini vurguladı.



Turhan, Mustafa Kemal Atatürk'ün harbin telgraflarla kazanıldığını söylemesinin de bunun en açık delili olduğunu bildirdi.



"ETKİNLİKLERİNİN YIL BOYUNCA SÜRECEK OLMASI ÇOK İSABETLİ"



Turhan, Milli Mücadele yıllarında İstanbul'un işgal altında olduğu dönemde Büyük Postane'deki her memurun başına bir işgal kuvvetinin konulduğunu kaydederek ancak buna rağmen kahraman telgrafçıların bu binadan, Ankara'ya haber göndermenin bir yolunu her zaman bulduğunu söyledi.



İletişim gibi çok önemli vazifenin bu tarihi binada binbir güçlük altında gerçekleştirildiğini dile getiren Turhan, kahraman telgrafçıların zorluklar içinde gerçekleştirdiği faaliyetleri, hatıraları canlı tutmanın öneminden bahsetti.



Turhan, bu nedenle, PTT'nin Milli Mücadele'nin 100. Yılı anısına hazırladığı zarfın ve pulların tanıtımı için içinde bulunulan tarihi binayı seçmesisinin son derece manidar olduğunu belirterek, sözlerini şöyle noktaladı:



"Programın tarihi de bir o kadar manidar; Mustafa Kemal'in Samsun'a hareket ettiği 16 Mayıs. Tüm bunlar için emek veren herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Benzer programların, yıl boyunca, Milli Mücadele destanının önemli şehirlerinde sergilenecek olması da isabet olmuş. Şahsen tüm bu programların, istiklalimiz ve istikbalimiz için milletçe birbirimize kenetlenmemize katkı sağlayacağı inancındayım. "



MİLLİ MÜCADELE'NİN 100. YIL DÖNÜMÜNDE KAPSAMLI KUTLAMA HAZIRLIĞI



PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise, tarih boyunca esareti kabul etmeyen Türk milletinin Birinci Dünya Savaşı sonrasında vatan toprakları üzerindeki hakimiyet ve iradesini tamamen yok etmek isteyen işgalci devletlere karşı başlattığı destansı mücadelenin ilk adımının Milli Mücadele olduğunu söyledi.



Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla bugün gerçekleşen etkinliğe değinen Bozgeyik, Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs'ta Samsun'a hareket ettiğini anımsattı.



Bozgeyik, "Şu anda içinde bulunduğumuz bina bir başka anlam taşıyor. İstiklal Harbi'nde cephede ve cephe gerisinde oldukça önemli vazifeler üstlenen PTT AŞ'miz, eski ismiyle Posta ve Telgraf Teşkilatımız, Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü kapsamında yurt genelinde düzenlenen etkinliklere kurum tarihine yaraşır, kapsamlı bir programla katılma kararı vermiştir." dedi.



Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın telgrafçılar sayesinde kazanıldığı yönündeki sözünü hatırlatan Bozgeyik, telgrafçıların kafasına silah dayanmasına rağmen ikinci kattan bu binanın bodrum katına gizli gizli telgraf hattı çektiğini anlattı.



Bozgeyik, "Milli Mücadele'nin geçtiği, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas gibi şehirlerimizde bu etkinliklerimiz yıl sonuna kadar sürecek. Yıl sonu itibarıyla geniş bir program gerçekleştireceğiz." diye konuştu.



PTT AŞ'nin Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü etkinliklerinden uzak kalmasının mümkün olmadığını dile getiren Bozgeyik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ülkenin istiklalinde ve istikbalinde olan PTT AŞ, posta, kargo, lojistik, bankacılık ve e-ticaret gibi birçok faaliyeti yürütürken ülkesinin sorumluluğunda ve bilincinde olarak iyi gününde, kötü gününde insanının yanında olmuş, Kurtuluş Savaşı'nda önemli roller almış bir kurum olarak bu çalışmadan da uzak olması mümkün değildi. Burada da kendi sorumluluğunu üstlendi. Bundan sonra da her milli konuda ülkemizin ve devletinin yanında hizmetlerini sürdürecektir."



Konuşmalardan sonra PTT tarafından Milli Mücadele'nin 100.yıl dönümüne özel hazırlanan "ilk gün zarfı" tanıtıldı. Zarfların çerçeveletilmiş hali Bakan Turhan ve Genel Müdür Bozgeyik tarafından imzalandı.



PTT TARAFINDAN DÜZENLENECEK ETKİNLİKLER



Toplantıda verilen bilgiye göre, PTT, Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla bu sene boyunca mücadelenin önemli şehirleri ve tarihleri takip edilerek etkinlikler gerçekleştirecek.



Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan yola çıktığı 16 Mayıs'ta Büyük Postane'de başlayan etkinlikler kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihin 100. yılında, 19 Mayıs 2019'da, Milli Mücadele'nin 100. yılı konulu anma pulları, seri numaralı anma blokları, özel tasarım blok pullar ile ilk gün zarflarının tedavüle sunulmasıyla devam edecek.



Etkinlikler, 19-29 Mayıs'ta Samsun'da, 12-22 Haziran'da Amasya'da, 23 Temmuz-7 Ağustos'ta Erzurum'da, 2-9 Eylül'de Sivas'ta, 20-30 Aralık'ta Ankara'da 100 koleksiyondan oluşan özel pul sergileri düzenlenerek sürecek.