PTT'nin Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri tanıtıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPTT'nin Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri tanıtıldı
GeriEkonomi PTT'nin Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri tanıtıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
16.05.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

PTT'nin Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri tanıtıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PTT'nin Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri tanıtıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "Milli Mücadele destanının yazılmasında her bir ferdin her bir kurumumuz gibi Posta ve Telgraf Teşkilatımız da çok önemli vazifeler ifa etmiştir. Öyle ki Posta ve Telgraf Teşkilatımızın vazifesi, harbin sonucuna doğrudan etki etmiştir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT AŞ tarafından Sirkeci'deki tarihi posta binasında (Büyük Postane) düzenlenen "Milli Mücadele’nin Yüzüncü Yıl Dönümü Etkinlikleri Tanıtım Toplantısı'nda " yaptığı konuşmada, PTT'nin Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenleyeceği etkinliklerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Türk tarihinde 1071 Malazgirt, 1453 İstanbul'un fethi, 1516 Mısır'ın fethi gibi dönüm noktaları bulunduğunu, 19 Mayıs 1919'un da Türk milleti için böyle bir tarih olduğunu anlatan Turhan, 19 Mayıs'ın, millete, memlekete, ülkeye, imanlarına, hürriyetlerine, istikballerine kefen biçenler için sonun başladığı gün olduğunu söyledi. 

Turhan, Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a hareket ederek Milli Mücadele'yi Samsun Tütün Limanı'nda başlattığını ve milletin hürriyet meşalesini ateşlediğini kaydederek, neticede, şanlı tarihine bir kahramanlık destanı daha ekleyen Türk milletinin mevcudiyetine vurulmak istenen esaret zincirlerini parçaladığını, cennet vatanda yeni bir doğuş gerçekleştiğini anlattı. 

Milli Mücadele destanının yazılmasında her bir fert ve kurum gibi Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın da çok önemli vazifeler ifa ettiğini belirten Turhan, teşkilatın vazifesinin, harbin sonucuna doğrudan etki ettiğini vurguladı. 

Turhan, Mustafa Kemal Atatürk'ün harbin telgraflarla kazanıldığını söylemesinin de bunun en açık delili olduğunu bildirdi. 

"ETKİNLİKLERİNİN YIL BOYUNCA SÜRECEK OLMASI ÇOK İSABETLİ" 

Turhan, Milli Mücadele yıllarında İstanbul'un işgal altında olduğu dönemde Büyük Postane'deki her memurun başına bir işgal kuvvetinin konulduğunu kaydederek ancak buna rağmen kahraman telgrafçıların bu binadan, Ankara'ya haber göndermenin bir yolunu her zaman bulduğunu söyledi. 

İletişim gibi çok önemli vazifenin bu tarihi binada binbir güçlük altında gerçekleştirildiğini dile getiren Turhan, kahraman telgrafçıların zorluklar içinde gerçekleştirdiği faaliyetleri, hatıraları canlı tutmanın öneminden bahsetti. 

Turhan, bu nedenle, PTT'nin Milli Mücadele'nin 100. Yılı anısına hazırladığı zarfın ve pulların tanıtımı için içinde bulunulan tarihi binayı seçmesisinin son derece manidar olduğunu belirterek, sözlerini şöyle noktaladı: 

"Programın tarihi de bir o kadar manidar; Mustafa Kemal'in Samsun'a hareket ettiği 16 Mayıs. Tüm bunlar için emek veren herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Benzer programların, yıl boyunca, Milli Mücadele destanının önemli şehirlerinde sergilenecek olması da isabet olmuş. Şahsen tüm bu programların, istiklalimiz ve istikbalimiz için milletçe birbirimize kenetlenmemize katkı sağlayacağı inancındayım. " 

MİLLİ MÜCADELE'NİN 100. YIL DÖNÜMÜNDE KAPSAMLI KUTLAMA HAZIRLIĞI

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise, tarih boyunca esareti kabul etmeyen Türk milletinin Birinci Dünya Savaşı sonrasında vatan toprakları üzerindeki hakimiyet ve iradesini tamamen yok etmek isteyen işgalci devletlere karşı başlattığı destansı mücadelenin ilk adımının Milli Mücadele olduğunu söyledi. 

Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla bugün gerçekleşen etkinliğe değinen Bozgeyik, Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs'ta Samsun'a hareket ettiğini anımsattı. 

Bozgeyik, "Şu anda içinde bulunduğumuz bina bir başka anlam taşıyor. İstiklal Harbi'nde cephede ve cephe gerisinde oldukça önemli vazifeler üstlenen PTT AŞ'miz, eski ismiyle Posta ve Telgraf Teşkilatımız, Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü kapsamında yurt genelinde düzenlenen etkinliklere kurum tarihine yaraşır, kapsamlı bir programla katılma kararı vermiştir." dedi. 

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın telgrafçılar sayesinde kazanıldığı yönündeki sözünü hatırlatan Bozgeyik, telgrafçıların kafasına silah dayanmasına rağmen ikinci kattan bu binanın bodrum katına gizli gizli telgraf hattı çektiğini anlattı. 

Bozgeyik, "Milli Mücadele'nin geçtiği, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas gibi şehirlerimizde bu etkinliklerimiz yıl sonuna kadar sürecek. Yıl sonu itibarıyla geniş bir program gerçekleştireceğiz." diye konuştu. 

PTT AŞ'nin Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü etkinliklerinden uzak kalmasının mümkün olmadığını dile getiren Bozgeyik, sözlerini şöyle tamamladı: 
"Bu ülkenin istiklalinde ve istikbalinde olan PTT AŞ, posta, kargo, lojistik, bankacılık ve e-ticaret gibi birçok faaliyeti yürütürken ülkesinin sorumluluğunda ve bilincinde olarak iyi gününde, kötü gününde insanının yanında olmuş, Kurtuluş Savaşı'nda önemli roller almış bir kurum olarak bu çalışmadan da uzak olması mümkün değildi. Burada da kendi sorumluluğunu üstlendi. Bundan sonra da her milli konuda ülkemizin ve devletinin yanında hizmetlerini sürdürecektir." 

Konuşmalardan sonra PTT tarafından Milli Mücadele'nin 100.yıl dönümüne özel hazırlanan "ilk gün zarfı" tanıtıldı. Zarfların çerçeveletilmiş hali Bakan Turhan ve Genel Müdür Bozgeyik tarafından imzalandı. 

PTT TARAFINDAN DÜZENLENECEK ETKİNLİKLER

Toplantıda verilen bilgiye göre, PTT, Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla bu sene boyunca mücadelenin önemli şehirleri ve tarihleri takip edilerek etkinlikler gerçekleştirecek. 

Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan yola çıktığı 16 Mayıs'ta Büyük Postane'de başlayan etkinlikler kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihin 100. yılında, 19 Mayıs 2019'da, Milli Mücadele'nin 100. yılı konulu anma pulları, seri numaralı anma blokları, özel tasarım blok pullar ile ilk gün zarflarının tedavüle sunulmasıyla devam edecek. 

Etkinlikler, 19-29 Mayıs'ta Samsun'da, 12-22 Haziran'da Amasya'da, 23 Temmuz-7 Ağustos'ta Erzurum'da, 2-9 Eylül'de Sivas'ta, 20-30 Aralık'ta Ankara'da 100 koleksiyondan oluşan özel pul sergileri düzenlenerek sürecek. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Ünlü şirketin kurucusu vefat etti

"Emekliye kredi çıkartılır" ilanlarına dikkat!

Kervansaray'ın eski patronuna piyasa dolandırıcılığından hapis

Vakıf Katılım' dan ihracatçı firmalara büyük destek