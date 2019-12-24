MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPTT'den posta kargosu ücretlerine yüzde 25 yılbaşı indirimi
GeriEkonomi PTT'den posta kargosu ücretlerine yüzde 25 yılbaşı indirimi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
24.12.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

PTT'den posta kargosu ücretlerine yüzde 25 yılbaşı indirimi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PTT'den posta kargosu ücretlerine yüzde 25 yılbaşı indirimi

PTT AŞ, 25-31 Aralık tarihlerinde bireysel müşterilerce postaya verilecek yurt içi APS kurye ve posta kargosu gönderi ücretlerine yüzde 25 indirim uygulayacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yılbaşı dolayısıyla düzenlediği kampanya kargo ücretlerinde indirimin yanı sıra ücretsiz tebrik kartı dağıtımını kapsıyor.

Kampanya kapsamında, 25-31 Aralık tarihlerindeki 5 iş gününde postaya verilecek yurt içi APS kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim uygulanacak. Herhangi bir indirimden faydalanan gönderi sahipleri ise bu indirimden yararlanamayacak.

ÜCRETSİZ TEBRİK KARTI

PTT AŞ, Türkiye'de tebrik kartı gönderme alışkanlığının yaygınlaşmasına ve yeni yılla ilgili güzel dileklerin yurdun dört bir yanına ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla "ücretsiz tebrik kartı" kampanyası da hazırladı.

PTT iş yerlerinden alınabilecek kış mevsimine dair görsellerin yer aldığı tebrik kartlarının posta ücreti ise müşterilerden tahsil edilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle