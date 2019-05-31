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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.05.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

PTT'de bayram seferberliği

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PTT'de bayram seferberliği

PTT AŞ tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla postada hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla personel takviyesi yapılarak, 1-3 Haziran'da kayıtlı/kayıtsız tüm gönderilerin dağıtımı bitirilecek.

PTT AŞ'den alınan bilgiye göre, Ramazan Bayramı tatili süresince, hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi ve çalışanların rahat ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için gerekli önlemler uygulamaya konuldu. 

Bu kapsamda, başmüdürlüklerce, "Yılbaşı ve Bayram Çalışması Talimatı"nda belirtilen esaslar doğrultusunda hizmetin etkin şekilde yürütülebilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınırken, tebrik ve davetiyeler için ayrı torba düzenlendi. 

Hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla 1-3 Haziran'da kayıtlı/kayıtsız tüm gönderilerin dağıtımı bitirilecek. 

Konutta teslim ödemelerinin yapılması ve herhangi bir devir bırakılmaması, özellikle son ödeme tarihi 10-11 Haziran olan gönderilerin mutlaka alıcılarına bayramdan önce teslimi sağlanacak. İhbarlı olarak PTT iş yerine bırakılan pasaport, ehliyet ve ruhsat gibi özellikli gönderilerin alıcılarıyla irtibata geçilerek, teslimi için her türlü önlem alınacak ve kabul edilen özellikli gönderilerin uçakla sevki gerçekleştirilecek. 

BÜROLARDAN PERSONEL TAKVİYESİ 

İş yerlerince toplu gönderilerin kabulünde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gereken her türlü tedbir alınırken, TBMM üyeleri tarafından Birleşik Posta Baskı Sistemi'nde basılarak postaya verilen ve üzerinde TBMM logosu bulunan zarflar, en geç 3 Haziran'a kadar alıcılarına ulaştırılacak. 

Ramazan Bayramı'nın 1, 2 ve 3'üncü günü olan 4-5-6 Haziran ile 7 ve 8 Haziran'da telgraf dağıtım hizmetinin verilmesi amacıyla hızlı tebligat gönderilerinin dağıtımında da personel görevlendirildi. 

Telgraf ve hızlı tebligat haricindeki diğer posta gönderileriyle kargo gönderilerinin 4-8 Haziran'da dağıtımı yapılmayacak. 

Gönderilerin gecikmeye yer verilmeden süratle işlenip sevk edilmesi amacıyla özellikle büro servislerinden personel takviyesi gerçekleştirilecek. 

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 3-7 Haziran'da Bulgaristan (Kapıkule), Gürcistan (Sarp), İran (Gürbulak) ve Yunanistan (Pazarkule) posta idareleriyle sınır kapıları üzerinden posta değişimine gidilmeyecek. 

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