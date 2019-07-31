PTT ile ETİ Maden İşletmeleri iş birliği protokolü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPTT ile ETİ Maden İşletmeleri iş birliği protokolü
GeriEkonomi PTT ile ETİ Maden İşletmeleri iş birliği protokolü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
31.07.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

PTT ile ETİ Maden İşletmeleri iş birliği protokolü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PTT ile ETİ Maden İşletmeleri iş birliği protokolü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "İş birliği protokolüyle iki stratejik kuruluşumuz, 14'ün üzerinde iş kaleminde birlikte hareket edecekler. Bunların içinde lojistikten kargo taşımacılığına, sigortacılık çözümlerinden bankacılık hizmetlerine kadar çok önemli hizmet kalemleri yer alıyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılımıyla PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen PTT ile ETİ Maden İşletmeleri İş Birliği Protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, devletlerin kurum ve kuruluşlar üzerinden ayakta durduklarını söyledi. 

En iyi kurumun, görevini en iyi yapan, ülkeye ve millete en fazla katma değer üreten ve hizmet eden kurum olduğunu dile getiren Turhan, tabelaların büyüklüğü, kuruluş tarihinin eski olması veya sahip olunan mekanın modernliğinin çok hizmet edeceği anlamına gelmediğini belirtti. 

Çalışmak ve üretmenin, insanların ihtiyaçlarını en üst seviyede yerine getirmenin önemli olduğunu bildiren Turhan, daha önemli olanın ise kurumsal yapıların sağlam temeller üzerine bina edilmesi olduğunu vurguladı. 

Bu tür yapıların kişilere bağlı olmadan, günü kurtarmanın, konjonktüre göre iş yapmanın peşinde olmayacaklarına işaret eden Turhan, "Yine bu tür yapılar, dünyanın gidişatını zamanında okuyup, vatandaşın beklentisini iyi analiz eder, belirler, kar ve memnuniyet hesabında ölçüyü kaçırmazlar. Çünkü aslolan kamu hizmeti, ülkenin ve milletimizin menfaatidir." diye konuştu. 

Turhan, her kamu çalışanının, özellikle de yöneticilerin sahada olması gerektiğini ifade ederek, "Saha demek hayat ve dinamizm demektir, millet demektir, hizmet demektir. Çalışmalarını saha odaklı yürütmeyen, aynaya baktığında sadece kendini gören kişinin durumunu yaşar." değerlendirmesinde bulundu. 
İmzalanacak iş birliği protokolünün sahaya verilen önemin bir yansıması olarak olarak değerlendirdiğini anlatan Turhan, alandaki, sahadaki boşluğun görüldüğünü ve hemen güç birliğine gidildiğini söyledi. 

Turhan, bir yanda 179 yıllık tecrübesini çağın teknolojisiyle birleştiren, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle vatandaşın hayatını kolaylaştıran, yaygın hizmet ağıyla yurdun dört bir yanına hizmet götüren PTT'nin, diğer yandaysa stratejik yer altı kaynağı bor madenini işleyerek ürettiği enerjiyle ülkenin geleceğini aydınlatan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün bulunduğunu dile getirdi. 

İmzalanacak protokolle iki stratejik kuruluşun, 14'ün üzerinde iş kaleminde birlikte hareket edeceklerini anlatan Turhan, "Bunların içinde lojistikten kargo taşımacılığına, sigortacılık çözümlerinden bankacılık hizmetlerine kadar çok önemli hizmet kalemleri yer almaktadır." dedi. 

Bakan Turhan, anlaşmanın ülke ve millet için hayırlı ve bereketli olacağına yürekten inandığını ifade ederek, iş birliğinin hayırlı olmasını diledi. 

"İŞLERİN DAHA BAŞARILI YÜRÜMESİNİN VERİMLİLİĞİNİ ÖLÇECEĞİZ"

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer ile yaptıkları görüşmede, ülke değerlerinin nasıl ileriye götürüleceğini konuştuklarını belirterek, söz konusu çalışmanın protokolle noktalanacağını söyledi. 

PTT ile Eti Maden İşletmeleri'nin iş birliğinin, ileride neler yapılacağı, hayatın nasıl kolaylaştırılacağı ve ülke ekonomisine katkının nasıl olacağına ilişkin bilgiyi içerdiğini dile getiren Bozgeyik, yapılan iş birliğiyle işlerin daha başarılı yürümesinin verimliliğini ölçeceklerini kaydetti. 

Kamu kuruluşlarının koordinasyonuyla ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade eden Bozgeyik, protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. 
Konuşmaların ardından bakanlar Turhan ve Dönmez'in şahitliğinde Bozgeyik ve Keleşer iş birliği protokolünü imzaladı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Doluluk yüzde 90'ı buldu... Ne Akdeniz, ne Ege, 'Mutlu Şehir'de yüzler güldü
Tamamlandığında Türkiye'nin en uzunu olacak! O süre 45 dakikaya inecek
Merkez Bankası Başkanı 2019 enflasyon tahminini açıkladı
Kredi kartı kullananlar dikkat! O limit 120 TL'ye çıkarılacak