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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
23.10.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

PTT 179 yaşında

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PTT 179 yaşında

Kuruluşunun 179. Yılını kutlayan PTT, Sirkeci’deki tarihi Büyük Postane’den işlem yapan 179’ncu müşteri Aleyna Çakmak’a sürpriz hediyeler verdi.

İstanbul PTT Başmüdürü Mustafa Soran, Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte, 179. sıra numarasıyla hizmet alan müşteri Aleyna Çakmak'a sürpriz hediyeler takdim etti. Soran, "1840'dan beri vatandaşlarımızın hizmetkarı olarak, hizmetlerimize devam ediyoruz. Tüm çalışanlarımızın özverili çaba, destek ve emekleriyle bugünlere geldik" dedi.

PTT’nin 43 bini aşkın çalışanı ve 5 bini aşkın hizmet noktası ile vatandaşlara hizmet verdiğini dile getiren Soran, "Büyük bir aile olmanın hissettirdiği güvenle yoluna devam eden, etkin ve etkili çözümlerle sektörel bazda büyük değişimlerin öncüsü olan PTT, inovasyon, AR-GE ve dijitalleşmeyi ön planda tutarak bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" diye konuştu.

179. sıra numarasıyla hizmet alan müşteri Aleyna Çakmak da, "Buraya gelirken 179. sıra numarasının bana çıkacağı aklımın ucundan bile geçmemişti. Şu an çok şaşkın ve heyecanlıyım çünkü hiç beklemediğim bir şeydi, benim için büyük bir sürpriz oldu. Genelde kargo işlerimde ve para çekmek için kullandığım PTT'yi her zaman kullanıyorum ve kullanmaya devam edeceğim." dedi.

HZ. MUHAMMED’İN MEKTUPLARI KİTABI HEDİYE EDİLDİ

179. sıra numarasını aldığı anda konfeti patlatılan Çakmak'a çiçek takdim eden İstanbul PTT Başmüdürü Mustafa Soran, Halil İbrahim Er imzalı "Hz. Muhammed'in Mektupları" isimli kitap, "30 Ağustos Zafer Bayramı 2018" özel pulu, PTT kumbarası, anahtarlık, kalemlik ve kalem, not kağıtları, kitap ayracı ve "Güçlü Türkiye'nin Yenilenen PTT'si" isimli kitapçıktan oluşan hediye çantasını takdim etti.

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