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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
06.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Promosyondan konkordato çıktı

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Promosyondan konkordato çıktı

Bir milyar TL cirosu bulunan Telpa Telekom’un açtığı konkordato davasının gerisinde ilginç bir ‘promosyon davası’nın olduğu ortaya çıktı. Akaryakıt dağıtım şirketi BP Türkiye, Telpa’ya karşı alacak davası açtı. Mahkeme, Telpa’nın BP’ye 8.4 milyon dolar ödemesine karar verdi. Bu karar sonrası teminat mektubu bulamayan Telpa, açtığı konkordato davası ile şirketlerini hacizlere karşı korumaya aldı.

CİROSU 1 milyar lirayı bulan, toplam çalışan sayısı 900’e yakın olan Telpa Telekomünikasyon Ticaret AŞ, Telpa Teknoloji Hizmetleri AŞ ve Telpa İletişim Dağıtım ve Satış AŞ ile bu şirketlerin hissedarları Alaaddin Yaman, Necla Yaman ve Sebahattin Yaman adına konkordato talep edildi. İstanbul Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonrası şirketlere yönelik 3 aylık geçici mühlet verdi. Bu kararla birlikte, hem şirketler hem sahipleri hacizlere karşı korumaya alınmış oldu.

Dikkat çeken davanın gerisinde ise ilginç bir gelişmenin yer aldığı ortaya çıktı. Dava dosyalarından edinilen bilgilere göre dünya devi Samsung’un ürünlerinin Türkiye’de dağıtımını yapan Telpa Telekomünikasyon, BP Petrolleri AŞ ile Ocak 2008’de bir sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre, BP istasyonlarında 199 litre veya 299 litre akaryakıt alan tüketicilere, Samsung’un belirlenen 2 modelinden biri hediye edilecekti. Taraflar imzaladıkları sözleşme sonrası çalışmaya başladı.

TESLİMATTA ANLAŞMAZLIK

BP’den gelen talepler üzerine Telpa sözleşmede belirlenen cihazları teslim etti. Ancak bir süre sonra taraflar arasında anlaşmazlık çıktı. BP tarafı, istedikleri ürünlerin zamanında teslim edilemediğini öne sürdü. Telpa tarafı ise, yükümlülüklerini zamanında yerine getirdiklerini savundu. Taraflar arasındaki sorun çözülemeyince BP tarafı, aralarındaki şartname gereği, Telpa’nın 23 milyon 650 bin dolar ceza ödemesini istedi. Telpa tarafı, talep edilen bu cezayı ödemeyince konu yargıya taşındı. BP tarafı ilk olarak 10 bin dolarlık kısmi alacak davası açtı. Bu dava için hazırlanan bilirkişi raporuna göre Telpa’nın 16 milyon 800 bin dolar ödemesi gerektiği kaydedildi.

Promosyondan konkordato çıktı

8.4 MİLYON DOLAR ÖDESİN

Mahkeme de bu yöne karar verdi. Telpa tarafı karara itiraz etti. Ancak Yargıtay kararı onadı. Onama kararı sonrası ilk etapta 10 bin dolar alacağını tahsil eden BP tarafı 16 milyon 790 bin dolar için icra takibi başlattı. Telpa AŞ adına icra takibine itiraz edildi. BP avukatları ise itirazın iptali için yeni bir dava açtı. İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen bu davada karar geçen 19 Eylül’de çıktı. Ticaret mahkemesi, Telpa’nın, BP Petrolleri’ne 8 milyon 390 bin dolar ödemesi yönünde karar verdi. Karara, Telpa avukatlarının, istinaf mahkemesi nezdinde karara itiraz edecekleri öğrenildi.

ŞİRKETLERİ KORUMAYA ALDILAR

KONUYA yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, mahkeme kararı sonrasında Telpa tarafı teminat mektubu arayışına girdi. Bu konuda çeşitli bankalarla görüşüldü. Ancak talep edilen teminat mektubu bulunamadı. TL karşılığı 50 milyon lirayı bulan alacağa karşı şirketin korumaya alınması kararlaştırıldı. Bunun için de konkordato talep edildi. Mahkemenin verdiği 3 aylık geçici mühlet kararı ile birlikte şirketler icra takiplerine karşı korunmaya alınmış oldu.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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