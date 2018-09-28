Promosyoncular Milano yolcusu!
PROMOTÜRK Promosyon Show’un resmi açılışı dün yapıldı. Açılışta konuşan Promosyon Ürünleri Üreticileri ve İmalatçıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güler, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, PROMOTÜRK fuarlarının yeni hedefinin Milano, Moskova ve Amerika olduğunu söyledi.
BAŞKAN Güler, “Promosyon sektörünün zahmetli dönemlerden geçtiği bu günlerde, tüm üyelerimiz ülkesine milletine destek için gece gündüz çalışarak fuarın geçen yıla göre iki kat büyümesini sağladı. Sorunsuz hiçbir sektör yok. Sorunsuz yaşayanların mezarda olduğunu düşünerek çalışıyoruz" dedi.
Güler açıklamasının devamında "Samimiyet içinde birlik ve beraberlik içinde çoğu sorunu aşabiliriz. Fuara bilhassa şehir dışından, Antalya’dan, Denizli’den, Konya’dan, Ankara’dan, Kocaeli’den, Kahramanmaraş’tan, Gaziantep’ten Türkiye’nin her yerinden gelen katılımcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliği sağladığımız takdirde ülke sınırları içinde kalmayıp, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde, Moskova’da, Milano’da ve Amerika’ya kadar her yerde Promosyon Fuarı’nı gerçekleştirebiliriz" dedi.
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