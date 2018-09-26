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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
26.09.2018 - 13:10, Son Güncelleme:

Promosyon ürün üreticilerinin gözü bu fuarda

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Promosyon ürün üreticilerinin gözü bu fuarda

Promosyon Ürünleri Üreticileri ve İmalatçıları Derneği (PROMOTÜRK) tarafından organize edilen “Promotürk Promosyon Show” fuarı kapıları açtı. PROMOTÜRK Başkanı Ercan Güler, bu yılki fuara katılımın önceki yıllara göre çok daha yoğun olduğunu kaydetti.

PROMOTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güler fuara ilişkin yaptığı açıklamada, "2017 yılında 46 firma ile 1.950 metrekare alanda yaptığımız fuar bu yıl 97 firma ve 3 bin 800 metrekare alanda başladı" dedi.

"Her türlü olumsuzluğa rağmen yüzde 107’lik bir küçümsenemeyecek başarı yakalanması oldukça önemli dilen Ercan Güler "Üstelik fuarların önemini yitirdi denilen bir dönemde... Ülke ve sektör olarak sancılı süreçlerden geçtiğimiz bu zaman dilimi içinde ortaya çıkan bu başarının izahı çok açıktır" dedi.

YEREL SEÇİMLER VE YILBAŞI FIRSATI

Güler açıklamasının devamında “Promosyon ve kurumsal tanıtım alanında etkin imalatçı ve ithalatçı firmaların bir arada olduğu bu fuar, yakın gelecekte yapılması muhtemel yerel seçimler ve yaklaşan yılbaşı için de son bir fırsat niteliğindedir. Çeşitliliğin çok fazla olduğu bu fuarda saatler, logolu çikolatalar, tekstil ürünleri, ajandalar, kalemler, powerbanklar, flaş bellekler, anahtarlıklar, gibi ürünlerin yanı sıra ilginç ve özel ürünleri bir arada görebilecekler" şeklinde konuştu. 

 

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