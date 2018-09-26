Promosyon ürün üreticilerinin gözü bu fuarda
Promosyon Ürünleri Üreticileri ve İmalatçıları Derneği (PROMOTÜRK) tarafından organize edilen “Promotürk Promosyon Show” fuarı kapıları açtı. PROMOTÜRK Başkanı Ercan Güler, bu yılki fuara katılımın önceki yıllara göre çok daha yoğun olduğunu kaydetti.
PROMOTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güler fuara ilişkin yaptığı açıklamada, "2017 yılında 46 firma ile 1.950 metrekare alanda yaptığımız fuar bu yıl 97 firma ve 3 bin 800 metrekare alanda başladı" dedi.
"Her türlü olumsuzluğa rağmen yüzde 107’lik bir küçümsenemeyecek başarı yakalanması oldukça önemli dilen Ercan Güler "Üstelik fuarların önemini yitirdi denilen bir dönemde... Ülke ve sektör olarak sancılı süreçlerden geçtiğimiz bu zaman dilimi içinde ortaya çıkan bu başarının izahı çok açıktır" dedi.
YEREL SEÇİMLER VE YILBAŞI FIRSATI
Güler açıklamasının devamında “Promosyon ve kurumsal tanıtım alanında etkin imalatçı ve ithalatçı firmaların bir arada olduğu bu fuar, yakın gelecekte yapılması muhtemel yerel seçimler ve yaklaşan yılbaşı için de son bir fırsat niteliğindedir. Çeşitliliğin çok fazla olduğu bu fuarda saatler, logolu çikolatalar, tekstil ürünleri, ajandalar, kalemler, powerbanklar, flaş bellekler, anahtarlıklar, gibi ürünlerin yanı sıra ilginç ve özel ürünleri bir arada görebilecekler" şeklinde konuştu.
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