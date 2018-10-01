Promosyon fuarında 400 milyon liralık hedef

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
01.10.2018 - 12:10, Son Güncelleme:

Promosyon fuarında 400 milyon liralık hedef

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Promosyon fuarında 400 milyon liralık hedef

Hafta sonu yapılan promosyon fuarına yüzlerce firma katıldı. Katılımcıların 2017 cirosu 200 milyon TL iken 2018 beklentileri 400 milyon liraya ulaştı.

PROMOSYON Ürünleri Üreticileri ve İmalatçıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güler, tüm fuarların küçüldüğü bir dönemde Promosyon Fuarı’nın büyük bir ivme yakaladığını söyledi.

20 ÜLKEDEN 200 FİRMA BAĞLANTI YAPTI

Fuar sonu açıklama yapan Başkan Güler, “2017 yılındaki katılımcı sayımız 46 iken yeni sona eren fuarımıza katılımcı sayısı 97 olmuştur. Geçen yıl fuar alanı 1.950 metrekare iken, bu yıl 3.800 metrekare alanda gerçekleşti. Fuara gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 60’lık bir artışla 4.000 civarı firma olmuştur. 20 ülkeden 200 firma fuarımızı ziyaret etmiş, bağlantılar yapmıştır. Yurt içi ve yurt dışı toplamda 400 milyon TL’lik bağlantı yapıldı” dedi.

ZORLU SÜREÇLERE ALIŞIĞIZ

Dövizde yaşanan dalgalanmalar ve ülkemize yapılan ekonomik saldırıların promosyon sektörüne etkisini de değerlendiren PROMOTÜRK Başkanı Ercan Güler, şunları söyledi: “Dünyanın neresinde olursa olsun ekonomik yönüyle bakıldığında kriz söylentisi bile sektörümüzü etkilerken, bu denli döviz dalgalanmaları ve ekonomik saldırılar sonrasında sektörümüzün etkilenmemesi kaçınılmazdır. Tabii ülkemiz geçmiş dönemlerden edindiği tecrübelerle bu tarz meselelerle mücadele edebilecek güce, gayrete ve deneyime sahiptir. Geçmişte bugünden çok daha zorlu süreçleri görmüş ve geçirmiş bir sektör olmanın şuuruyla hareket ediyoruz. Önemli olan bu süreçte, yenilikçi anlayışımız, gayretli tavrımız ve kuracağımız gönül işbirlikleri ile süreci lehimize çevireceğiz…”

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