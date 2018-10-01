Promosyon fuarında 400 milyon liralık hedef
Hafta sonu yapılan promosyon fuarına yüzlerce firma katıldı. Katılımcıların 2017 cirosu 200 milyon TL iken 2018 beklentileri 400 milyon liraya ulaştı.
PROMOSYON Ürünleri Üreticileri ve İmalatçıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güler, tüm fuarların küçüldüğü bir dönemde Promosyon Fuarı’nın büyük bir ivme yakaladığını söyledi.
20 ÜLKEDEN 200 FİRMA BAĞLANTI YAPTI
Fuar sonu açıklama yapan Başkan Güler, “2017 yılındaki katılımcı sayımız 46 iken yeni sona eren fuarımıza katılımcı sayısı 97 olmuştur. Geçen yıl fuar alanı 1.950 metrekare iken, bu yıl 3.800 metrekare alanda gerçekleşti. Fuara gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 60’lık bir artışla 4.000 civarı firma olmuştur. 20 ülkeden 200 firma fuarımızı ziyaret etmiş, bağlantılar yapmıştır. Yurt içi ve yurt dışı toplamda 400 milyon TL’lik bağlantı yapıldı” dedi.
ZORLU SÜREÇLERE ALIŞIĞIZ
Dövizde yaşanan dalgalanmalar ve ülkemize yapılan ekonomik saldırıların promosyon sektörüne etkisini de değerlendiren PROMOTÜRK Başkanı Ercan Güler, şunları söyledi: “Dünyanın neresinde olursa olsun ekonomik yönüyle bakıldığında kriz söylentisi bile sektörümüzü etkilerken, bu denli döviz dalgalanmaları ve ekonomik saldırılar sonrasında sektörümüzün etkilenmemesi kaçınılmazdır. Tabii ülkemiz geçmiş dönemlerden edindiği tecrübelerle bu tarz meselelerle mücadele edebilecek güce, gayrete ve deneyime sahiptir. Geçmişte bugünden çok daha zorlu süreçleri görmüş ve geçirmiş bir sektör olmanın şuuruyla hareket ediyoruz. Önemli olan bu süreçte, yenilikçi anlayışımız, gayretli tavrımız ve kuracağımız gönül işbirlikleri ile süreci lehimize çevireceğiz…”
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