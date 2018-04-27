Projeler tek çatı altında

TÜRKİYE’deki ev alıcılarının yüzde 47’si sıfır konut projelerinden ev satın almayı tercih ediyor, ancak yüzlerce projenin içinden doğru projeyi seçmek oldukça zor. Ev arama sürecini kolaylaştırmak için Doğan Grubu bünyesindeki Hürriyet Emlak, yeni konut alıcılarına inovatif bir çözüm üretmek amacıyla uluslararası gayrimenkul teknoloji firması Homsters ile işbirliği yaptı ve Hürriyet Projeland (www.projeland.com) yayın hayatına başladı. Şubat 2018’de yayın hayatına başlayan Hürriyet Projeland, Türkiye’deki tüm konut projelerini tek çatı altında topluyor. Projelerle ilgili her detay Hürriyet Projeland’de şeffaf bir şekilde kullanıcılarla paylaşılıyor. Portal, inşaat şirketlerini potansiyel alıcılarla buluştururken; aynı zamanda son kullanıcının kendine en uygun evi bulmasını sağlıyor. 2000’den fazla konut projesinin yer aldığı Hürriyet Projeland, kuruluşunun daha birinci ayında inşaat şirketlerine 3000’den fazla potansiyel konut alıcısı yönlendirdi.

TÜM DETAYLARIYLA

Tüm teknik detayların yanı sıra projelerin 360 görselleri, inşaat görselleri, 3D görseller, inceleme videoları, tanıtım yazıları, kampanya haberleri, sektördeki gelişmeler de portalda yer alıyor. Son kullanıcılar; tüm projeleri aynı yerde görebiliyor ve böylece konut projelerini karşılaştırarak, uzman görüşlerini inceleyerek ve tüm detayları görerek kendisine en uygun evi bulabiliyor. Sistem ayrıca, yapay zeka kullanarak her kullanıcının davranışını analiz ediyor ve ev alıcılarına en uygun projeleri öneriyor. Homsters CEO’su Andrew Olejnik, “Son kullanıcının en güvenilir hizmeti aldığı bir platform olacağız. Tüm projeler hakkında en güvenilir ve sürekli güncellenen bilgileri tek bir yerden sağlayabilmek için önemli yatırımlar yapıyoruz” dedi.

RAHAT VE HIZLI

Ev alıcıların çok bilinçli olduğuna dikkat çeken Olejnik, şöyle devam etti: “Her kullanıcının tercihi hakkında çok fazla bilgi topluyoruz. Kullanıcıların ne istediklerini ve neleri aradıklarını anlamamız, inşaat şirketlerinin de müşterilerine en uygun önerileri hazırlamalarına ve konut projelerini çok daha hızlı satmalarına yardımcı oluyor. Sektörde bu liderliği ele almak için küçük adımlarla başladık, hâlâ yapacak çok işimiz var.” Hürriyet Projeland’in yeni bir iş modeli sunduğunu ifade eden Olejnik, bu modelin alışılagelmiş reklam ve görüntülenme gelir modelinden farklı olduğunu belirtiyor. Olejnik, modeli şu ifadelerle anlatıyor: “Şirketler, sadece projeleriyle ilgilenen konut alıcılarını bularak onlara yönlendirdiğimizde bize ödeme yapıyorlar. Ev alıcılarına doğru bilgileri vermemiz bu nedenle önem kazanıyor, proje bilgilerine hakim olan müşterilerin ilgili projelerden alım gerçekleştirme olasılıkları çok daha artıyor. Bu sayede hem müşteriler hem de inşaat firmaları süreçten karlı çıkıyor. Ev alıcıları aradıkları evi daha rahat ve hızlı buluyor; inşaat şirketleri ise en kaliteli ve doğru müşteri talepleriyle buluşmuş oluyor.”

360 DERECE PAZARLAMA

HÜRRİYET Projeland Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Bozay ise, piyasada bu alanda bir boşluk olduğunu görerek bu projeye adım attıklarını belirtti. Hem reklam verenlerden hem de inşaat şirketlerinden ve ajanslardan ciddi talep aldıklarını ifade eden Bozay, “Bizim iş modelimizde farklı olarak müşterilerden gelen proje talep formları inşaat firmalarına gitmeden önce bizim tarafımızdan doğrulanıyor. Dolayısıyla da aslında pazarlama harcamalarının satışa dönüşme oranlarında artış sağlamış oluyoruz. Bu hem konut projelerinin çok hızlı satılmasını hem de pazarlama bütçelerinin verimliliğinde çok ciddi anlamda bir iyileşme sağlamış oldu” diye konuştu. Bozay, aşağıdaki ifadeyle devam etti: “Diğer portallardan en büyük farkımız elenmiş alıcıları görmek ve bunun sonucu ve sonrasında da 360 derece pazarlama yapılması. Hem portalın kendi trafiğinin yönlendirilmesi, hem dışarıda sosyal medya, Google gibi mecraların kullanılması, hem de izinli olan kitlelere de çok hızlı bir şekilde ulaşıp o kitleleri projelerden haberdar etmemiz. Projeland’in aslında asıl amacı son kullanıcılar. Proje sayfalarımıza adım attıklarında o projenin sadece statik bilgilerine değil; tüm yorumlarına, görsellerine, videolarına, ulaşım detaylarına ulaşabilmeleri bizim amacımız.”