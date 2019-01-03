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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
03.01.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Prof. Dr. Asan: Sembolik bir ücret talep etme kararı aldık

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Prof. Dr. Asan: Sembolik bir ücret talep etme kararı aldık

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, geçen yıl başlattıkları patent ve faydalı model tescil ücretlerindeki indirime bu yıl da devam edeceklerini belirterek, "Ülkemizin yenilik ekosistemine ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak, yerli ve milli üretimini artırmak amacıyla ulusal patent ve faydalı model başvurularında sembolik bir ücret talep etme kararı aldık" dedi.

Asan, AA muhabirine, TÜRKPATENT'in bu yıl uygulayacağı ücret tarifesine ilişkin bilgi verdi.  Kurumun Ücret Tarifesi Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Asan, burada kurumun hizmet verdiği 178 işlemle ilgili ücretlerin yer aldığını söyledi.

Asan, özellikle yerli firmaların yoğun şekilde yararlandığı hizmet kalemlerinde kurum ücretlerini sabit tutma kararı aldıklarını dile getirerek, "Hatırlanacağı üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, geçen yıl ağustosta 16 maddelik Sanayiciler İçin Destek Paketi açıklamıştı. Bu paket kapsamında kurum olarak patent, marka ve tasarım başvurularıyla ilgili yaklaşık 40 kalemde toplam ücretlerde yüzde 25'e, kurum ücretlerinde yüzde 40'a varan indirim uygulamıştık. Söz konusu tebliğimiz kapsamında, kurum ücretlerinde yüzde 40 indirim uyguladığımız kalemler başta olmak üzere 2018'de geçerli olan diğer ücretleri büyük ölçüde aynı tuttuk." diye konuştu.

Patent araştırma ve inceleme raporu ücretlerini 100 liraya indirdiklerine işaret eden Asan, tebliğde dikkati çeken bir diğer değişikliğin de patent, faydalı model araştırma ve inceleme raporlarında yapılan indirim olduğunu bildirdi.

Patent tescil sürecinin en önemli iki aşamasının araştırma ve inceleme raporlarının düzenlenmesi olduğunu vurgulayan Asan, şöyle konuştu:
"Vatandaşların yıl içinde e-Devlet üzerinden yapacakları 10 patent, faydalı model araştırma ve 10 patent inceleme talebi, firmaların 25 patent, faydalı model araştırma ve 25 patent inceleme talebi ile üniversitelerin 100 patent, faydalı model araştırma ve 100 patent inceleme talepleri indirimli ücretler üzerinden alınacak."

"AMAÇ YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİ ARTIRMAK"

Asan, kurum olarak e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen araştırma ve inceleme taleplerinde, başvuru sahibinin türüne göre belirli sayıda başvuruya kadar, 590 lira olan araştırma raporu ücretini ve 355 lira olan inceleme raporu ücretini 100 liraya çektiklerini aktararak, bu raporlarda uluslararası ücret uygulamalarının çok yüksek olduğunu dile getirdi.

TÜRKPATENT'in Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı nezdinde "uluslararası araştırma otoritesi" bir kurum olduğunu belirten Asan, şunları kaydetti:
"Bu görevimiz kapsamında bir uluslararası patent başvurusunun araştırma raporunu 2 bin 59 İsviçre frangı yapıyoruz. Ülkemizin yenilik ekosistemine ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak, yerli ve milli üretimini artırmak amacıyla ulusal patent ve faydalı model başvurularında sembolik bir ücret talep etme kararı aldık.

Geçtiğimiz yıllarda patent başvurularının araştırma ve inceleme raporu ücretleri TÜBİTAK tarafından destekleniyordu. Bu yıl gerçekleştirmiş olduğumuz indirimlerle bir yıl içinde indirimden yararlanılacak başvuru sayısını iki katına çıkararak buluş sahiplerimize mevcut teşvikten daha da iyi bir imkan sunuyoruz. En dikkat çekici teşviki de üniversitelerimize sunuyoruz. Üniversitelerimiz, 100 araştırma raporu ve 100 inceleme raporu olmak üzere toplam 200 rapor talebini 100 lira üzerinden yapabilecek. Bu indirimin üniversitelerimizin son dönemde önemli gelişme kaydeden sınai mülkiyet kapasitelerini daha da artıracağına inanıyorum."

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