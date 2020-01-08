Prim borcu olan Bağ-Kur ve GSS'lilere iyi haber! Hastane hizmetlerinden yararlanabilecekler

Genel Sağlık Sigortası ve Bağ-Kurlu olup prim borcu bulunanlara yönelik adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, prim borcu bulunan Bağ-Kurlu ya da GSS'liler 31/12/2020 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanacak.



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