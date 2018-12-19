Prefabrike devine mahkemeden 3 aylık süre
İstanbul Sanayi Odası’nın ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde 28’inci sıraya kadar yükselen Vefa Prefabrike ve bağlı Ekobord Levha için konkordato talep edildi. 1990’da faaliyete başlayan Vefa, yurtiçi yanı sıra yurtdışında da bir dizi önemli projede yer aldı.
VEFA Prefabrike Yapılar San. Tic. AŞ ve Ekobord Yeni Nesil Levha ve Duvar Sis. AŞ için konkordato talepli dava İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde açıldı. Şirketlerin mali darboğaz içinde olduğu belirtilen dava dilekçesinde, konkordato kararı verilmesi halinde, yeniden etkin bir biçimde faaliyetlerin yürütülebileceği kaydedildi.
Mahkeme, iki şirkete yönelik 3 aylık geçici süre verdi. Bu kararla birlikte 3 kişilik konkordato komiseri ataması yapıldı.
İKİNCİ 500 LİSTESİNDE
Dava dosyasına ilişkin duruşması ise 8 Mart’ta yapılacak. 1990’da kurulan Vefa Prefabrike, İSO İkinci 500 Listesine 2016 yılında 28’inci sıradan girmişti. Şirket, Türkiye’nin en çok ihracat yapan 1000 firması arasında ise 610’uncu sıraya yerleşmişti.
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