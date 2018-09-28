Powell: Resesyon riski yüksek değil
Fed Başkanı Powell, resesyon riskinin yüksek olmadığını ve getiri eğrisini takip ettiklerini söyledi
Fed Başkanı Jerome Powell, daha yatay hale gelen getiri eğrisinin gönderdiği riski fazla önemsemedi ve resesyon riskinin özellikle yüksek olmadığını kaydetti.
Washington'da Rhode Island Senatörü Jack Reed'in ev sahipliğinde iş dünyasnın önde gelenleri ile bir araya gelen Powell, "Gelecek bir ya da iki yılda resesyon ihtimalinin yüksek olduğunu düşünmek için neden yok," dedi ve "Getiri eğrisine bakıyoruz. Bu, faktörlerden biri. Şu anda terse dönmüş değil" şeklinde görüş bildirdi.
Powell'ın bu değerlendirmesi, ABD merkez bankası Fed'in ABD ekonomisine ilişkin çizdiği olumlu tablodan, faizi bu yıl üçüncü kez artırmasından ve gelecek yıl da artırımlara devam edeceğini işaret etmesinden bir gün sonra geldi.
Fed Başkanı, getiri eğrisini takip etmenin nedeninin, para politikasının ekonomik büyümeyi ne hızlandıran ne de yavaşlatan nötr faize nazaran çok sıkı olup olmadığını anlamak olduğunu ve para politikasındaki riskin çok fazla sıkılaştırmaya gitmek olduğunu belirtti.
Kısa vadeli faizlerin uzun vadeli tahvillerin faizlerinin üzerine çıktığında meydana gelen ters getiri eğrisi, birçok yatırımcı tarafından bir erken uyarı sinyali olarak değerlendiriliyor. ABD ekonomisinin son 50 yıldaki resesyonlarının tümünün öncesinde ters getiri eğrisi meydana geldi. ABD'de Hazine tahvil getiri eğrisi şimdilerde ters değil ancak yatay durumda. Ağustos ayında, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvillerinin faizinin 2 yıl vadeli tahvil faizine primi 2007'den bu yana en düşük seviyeye indi.
Powell, diğer bir varlık balonu riski konusunda ne düşündüğüne ilişkin soruya ise, kırılganlıkların ılımlı olduğu ve hanehalkı bilançolarının iyi durumda olduğu yanıtını verdi.
Powell, "Varlık fiyatlarının yüksek olduğu bir yerdeyiz. hisse senedi fiyatları tarihi seviyelerine göre yüksek. Balon değil, ancak yüksek," dedi ve "Ancak her şeyi izliyoruz. Yüksek kırılganlık görmüyoruz, ancak çok dikkatli izlemeye devam edeceğiz" şeklinde görüş bildirdi.
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