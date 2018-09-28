Powell: Resesyon riski yüksek değil

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPowell: Resesyon riski yüksek değil
GeriEkonomi Powell: Resesyon riski yüksek değil
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
28.09.2018 - 09:25, Son Güncelleme:

Powell: Resesyon riski yüksek değil

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Powell: Resesyon riski yüksek değil

Fed Başkanı Powell, resesyon riskinin yüksek olmadığını ve getiri eğrisini takip ettiklerini söyledi

Fed Başkanı Jerome Powell, daha yatay hale gelen getiri eğrisinin gönderdiği riski fazla önemsemedi ve resesyon riskinin özellikle yüksek olmadığını kaydetti.

Washington'da Rhode Island Senatörü Jack Reed'in ev sahipliğinde iş dünyasnın önde gelenleri ile bir araya gelen Powell, "Gelecek bir ya da iki yılda resesyon ihtimalinin yüksek olduğunu düşünmek için neden yok," dedi ve "Getiri eğrisine bakıyoruz. Bu, faktörlerden biri. Şu anda terse dönmüş değil" şeklinde görüş bildirdi.

Powell'ın bu değerlendirmesi, ABD merkez bankası Fed'in ABD ekonomisine ilişkin çizdiği olumlu tablodan, faizi bu yıl üçüncü kez artırmasından ve gelecek yıl da artırımlara devam edeceğini işaret etmesinden bir gün sonra geldi.

Fed Başkanı, getiri eğrisini takip etmenin nedeninin, para politikasının ekonomik büyümeyi ne hızlandıran ne de yavaşlatan nötr faize nazaran çok sıkı olup olmadığını anlamak olduğunu ve para politikasındaki riskin çok fazla sıkılaştırmaya gitmek olduğunu belirtti.

Kısa vadeli faizlerin uzun vadeli tahvillerin faizlerinin üzerine çıktığında meydana gelen ters getiri eğrisi, birçok yatırımcı tarafından bir erken uyarı sinyali olarak değerlendiriliyor. ABD ekonomisinin son 50 yıldaki resesyonlarının tümünün öncesinde ters getiri eğrisi meydana geldi. ABD'de Hazine tahvil getiri eğrisi şimdilerde ters değil ancak yatay durumda. Ağustos ayında, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvillerinin faizinin 2 yıl vadeli tahvil faizine primi 2007'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Powell, diğer bir varlık balonu riski konusunda ne düşündüğüne ilişkin soruya ise, kırılganlıkların ılımlı olduğu ve hanehalkı bilançolarının iyi durumda olduğu yanıtını verdi.

Powell, "Varlık fiyatlarının yüksek olduğu bir yerdeyiz. hisse senedi fiyatları tarihi seviyelerine göre yüksek. Balon değil, ancak yüksek," dedi ve "Ancak her şeyi izliyoruz. Yüksek kırılganlık görmüyoruz, ancak çok dikkatli izlemeye devam edeceğiz" şeklinde görüş bildirdi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yatırım ortamını güçlendireceğiz

Taze kaynak!

Borsa İstanbul'a ilk kadın başkan

Osmangazi’de anında ödeme için ısrar edin!