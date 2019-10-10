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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 10.10.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Powell: Para politikasını açık ve net anlatabilmeliyiz

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Powell: Para politikasını açık ve net anlatabilmeliyiz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed’i kısa vadeli politik baskılardan korumanın, kendilerine para politikasını açık ve net bir şekilde anlatma görevi de yüklediğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kansas City’de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Kongre, kısa vadeli politik baskılara karşı Fed’e belirgin bir koruma sağlıyor; bize düşen de, neyi neden yaptığımızı açık ve net bir şekilde anlatabilmektir. Kendilerine hizmet ettiğimiz insanlar ile belirgin bir şekilde ilişkimizi sürdürerek, onlar ve seçtikleri temsilcilerin bizi hesap verebilir olarak görmelerini sağlamamız gerekiyor" dedi.

Fed’in amacının ABD ekonomisinin düşük işsizlik ve hafif enflasyon ile büyümeye devam etmesini sağlamak olduğunu söyleyen Powell, ABD ekonomisinin bazı risklerme karşı karşıya olsa da genel olarak iyi bir yerde olduğunu belirterek, "Bizim işimiz ekonomiyi bu iyi durumda mümkün olduğu kadar uzun süre tutmak" dedi.

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