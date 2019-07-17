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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
17.07.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

Powell: Genişlemeyi sürdürmek için uygun şekilde adım atacağız

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Powell: Genişlemeyi sürdürmek için uygun şekilde adım atacağız

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD’de ekonomik "genişlemeyi sürdürmek için uygun şekilde adım atacakları" yolundaki kararlılıklarını yeniden vurguladı.

Powell’ın, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile Fransa Merkez Bankası’nın Paris’te düzenlediği konferanstaki konuşması için hazırladığı metinde, "Gelişmeleri dikkatle izliyoruz ve ABD’nin ekonomik görünümü ve enflasyon üzerindeki etkilerini değerlendiriyoruz; genişlemeyi sürdürmek için uygun şekilde adım atacağız" dedi.

Fed’in internet sitesinde yer alan konuşma metnine göre Powell, pek çok Fed yetkilisinin son toplantılarda ABD ticaret savaşı ve enflasyonun Fed’in yıllık yüzde 2.0 hedefinin altında kalması gibi endişelerin ekonomiye teşvik vermek için daha güçlü bir gerekçe ortaya koyduğunun altını çiziyor.

ABD ekonomisinin "sağlam" şekilde büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Powell, buna karşılık, Fed’in iyimser görünümüne "gölge düşüren belirsizlikler"in varlığına da dikkat çekiyor.

Powell, altını çizdiği belirsizlikleri sıralarken de, "ABD-Çin ticaret çatışması"nı, enflasyonun "hedeflerinin altında kalması"nı, küresel büyümedeki "yavaşlama"yı ve Brexit’teki (Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkışı) "kaotik durum"u saydı.

Piyasalarda, Fed’in 30-31 Temmuz’daki toplantısından bir faiz indirimi çıkmasına ilişkin beklentiler giderek artıyor.

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