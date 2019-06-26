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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
26.06.2019 - 08:38, Son Güncelleme:

Powell: Büyüme için gerekirse parasal genişleme kullanılır

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Powell: Büyüme için gerekirse parasal genişleme kullanılır

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, büyüme için gerekirse "parasal genişleme"nin (QE) kullanılabileceğini, ancak önemli olanın uzun vadeli görünüm olduğunu vurguladı.

New York’ta Dış İlişkiler Konseyi’nde konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomide büyümeyi hızlandırmak için gerekirse parasal genişlemeyi kullanacaklarını söyledi; ancak, Fed’in geçici etkenlere aşırı tepki verme yerine, uzun vadeli görünüme bakması gerektiğine dikkat çekti ve ekledi:

"Birçok Fed yetkilisi, daha genişlemeci, destekleyici politika için nedenin biraz daha güçlendiği yargısına vardılar. Bununla birlikte para politikasının tek bir ayrıntıya ya da güvendeki kısa vadeli dalgalanmalara aşırı tepki vermemesi gerektiğinin de bilincindeyiz. Bunu yapmak, görünüme daha fazla risk eklemek olur."

Powell, Fed’in Mayıs ayı başına kadar ekonomi için göreceli olarak iyimser bir görüşe sahip olduğunu, ancak Washington ile Pekin arasında ticaret müzakerelerinin başarısız olması, Başkan Trump’ın Çin malları için tarifeleri yükseltmesi ve Meksika’yı tarife uygulamakla tehdit etmesi sonrasında görünümün değişmeye başladığını vurguladı.

Gelen sınırlı verilerin işletme yatırımlarının yavaşladığına işaret ettiğini belirten Powell, yılın başlarındaki olumlu görünüm için risklerin arttığına işaret etti.

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