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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.03.2018 - 12:32, Son Güncelleme:

Posta veya internetle ticarette artış

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Posta veya internetle ticarette artış

Türkiye'de ocak ayında posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 arttı - Söz konusu satışlardan elde edilen gelir de cirolara yüzde 29,2 artış olarak yansıdı

Türkiye'de internetten alışverişe ilgi her geçen gün artarken, ocak ayında posta yoluyla veya internetten yapılan perakende satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, perakende satış hacim endeksi ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 artarak 96,6 değerine ulaştı.

Söz konusu dönemde perakende satış hacminde gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,5, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı sektörlerde yüzde 12,6, otomotiv yakıtında da yüzde 7,6 artış kaydedildi.

Gıda dışı sektörlerdeki perakende ticaret incelendiğinde, posta veya internet üzerinden yapılan perakende satışlarda endeks yüzde 17,1 arttı.

Perakende ticaret endeksinde yıllık artış bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtlarında yüzde 10,6, elektrikli eşya ve mobilya satışlarında yüzde 13,9, tekstil giyim ve ayakkabı satışlarında yüzde 12,8, tıbbi ürünler ve kozmetik satışlarında da yüzde 11,1 oldu.

PERAKENDEDE CİRO FIRLADI

Söz konusu dönemde cari fiyatlarla perakende ticarette cirolar incelendiğinde de söz konusu endekste yüzde 22,1 artış görüldü.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 17,6, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlarda yüzde 26,1, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 19,6 yükseldi.

Gıda dışı sektörlerde yapılan perakende satışlardan elde edilen ciroları gösteren endeks incelendiğinde, posta ve internet üzerinden yapılan satışların yüzde 29,2 arttığı dikkati çekti.

Bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışlarında ciro yüzde yüzde 23,2, elektrikli eşya ve mobilya satışlarında yüzde 28,8, tekstil giyim ve ayakkabı satışlarında yüzde 26,9, tıbbi ürünler ve kozmetik satışlarında da yüzde 23,4 olarak gerçekleşti.

 

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