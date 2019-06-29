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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.06.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Posta ve hızlı kargo taşımacılığında gümrük düzenlemesi

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Posta ve hızlı kargo taşımacılığında gümrük düzenlemesi

Miktarı brüt 300 kilogramı, değeri 15 bin avroyu geçmeyen posta ve hızlı kargo taşımacılığıyla gelen eşyaların beyanı operatörler tarafından yapılabilecek.

Posta ve hızlı kargo taşımacılığıyla gelen, miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15 bin avroyu geçmeyen eşyaların beyanı, operatörler tarafından yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Tebliğinde (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, posta ve hızlı kargo taşımacılığıyla gelen ya da gönderilen eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin takibine ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi. Buna göre, posta ve hızlı kargo taşımacılığıyla gelen eşyanın gümrük işlemlerinin dolaylı temsil yoluyla yapılması yetkisi için yapılan başvurularda, yalnızca ihracat rejimine konu eşyanın konulacağı geçici depolama yerlerinde otomatik barkod okuyucu ve eşya tasnif işlemini otomatik olarak yapmaya uygun yürüyen bant sistemi aranmayacak. Söz konusu düzenleme, 2 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.

Başvurularda, geçici depolama yeri işleticisi olmayan operatörler için yetki kapsamında kullanılacak geçici depolama yeriyle ilgili olarak yapılmış sözleşmenin noter onaylı örneği de aranacak.

Miktarı brüt 300 kilogramı, değeri 15 bin avroyu geçmeyen posta ve hızlı kargo taşımacılığıyla gelen eşyanın beyanı, tebliğ hükümleri çerçevesinde operatör tarafından yapılacak. Daha önce miktarı brüt 150 kilogramı, değeri ise 7 bin 500 avroyu geçmeyen eşyaların beyanı operatörlerce yapılıyordu.

Kara yoluyla hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde de gerçekleştirilebilecek.

Aynı kişi adına 1 ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilecek.
Tebliğle yapılan düzenlemeler, 15 gün sonra yürürlüğe girecek. 

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