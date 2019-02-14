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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.02.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Poşetler şeker pancarından mı yapılacak?

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Poşetler şeker pancarından mı yapılacak?

Şeker-İş Sendikası, petrol bazlı üretilen poşetler yerine şeker pancarı hamurundan üretilen poşetlerin kullanılabileceğini söyledi.

Şeker-İş Sendikası, petrol bazlı polietilenden yapılan plastik torbalar yerine şeker pancarı hamurundan üretilen çevre dostu bio poşetlerin kullanılmasını önerdi.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Ocak itibarıyla Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği plastik poşetlerin tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başlandığını anımsattı. 

Doğaya zarar veren petrol bazlı polietilenden üretilen plastik poşetlerin, hava ve su kirliliğine yol açmasının yanında insan sağlığına olumsuz etkileri olduğunu belirten Gök, ücretlendirme uygulamasını desteklediklerini söyledi. 

Gök, plastik torbalar yerine çevre dostu bio poşetlerin kullanımının tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi. 

"ŞEKER PANCARI STRATEJİK BİR ÜRÜN" 

Şeker pancarı hamurundan yoğurt kabı, tek kullanımlık çatal, bıçak, bardak ve ambalajların üretilebildiğine işaret eden Gök, şöyle konuştu:

"Şeker pancarının stratejik bir ürün olduğunu bir kez daha vurgulamakta fayda var. Şeker pancarı hamurundan çevre dostu bio poşetler üretmek de mümkün. Ülkemiz bu konuda gerekli altyapıya fazlasıyla sahip. Şeker pancarı hamurundan üretilen bio poşetler hem daha çevreci hem de daha ekonomik." 
Bilinçli tüketim ve geri dönüşümle devletin, vakit kaybedilmeden özellikle şeker fabrikaları bünyesinde yeni bio rafineler oluşturmasının kalıcı alternatif çözüm olabileceğini belirten Gök, bu fabrikalarda şeker pancarından ambalaj üretilebileceğini kaydetti. 

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