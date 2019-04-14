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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.04.2019 - 16:34, Son Güncelleme:

Poşet kullanımlarında düşüş devam ediyor

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Poşet kullanımlarında düşüş devam ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar "Yaptığımız istatistikler ve şu anda net gelen resmi verilere göre 5 büyük zincir market geçen sene ocak ve şubat aylarında yani iki ayda 600 milyon adet poşet tüketmiş. Bu sene poşet paralı olduğu için aynı dönemde 5 zincir markette poşet kullanımı 150 milyona düşmüş. Yani yüzde 75 başarı var" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, 5 büyük zincir markette poşet tüketiminin, yılın ilk iki ayında bir önceki yıla göre yüzde 75 oranında azaldığını söyledi.

Bakan Yardımcısı Birpınar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından Dalaman ilçesinde düzenlenen "Çevre, Kıyı Alan Yönetimi, Sıfır Atık Çalıştayı" açılışındaki konuşmasında, denizleri korumak ve kollamanın görevleri olduğunu ifade etti. 
Denizlerde 2050'de balıktan çok plastik olacağına belirten Birpınar, plastiğin her türlü hastalığın da sebebi olacağını aktardı. 

Ülke olarak poşet kullanımında çok önemli mesafeler katetmeye başladıklarına işaret eden Birpınar, "Yaptığımız istatistikler ve şu anda net gelen resmi verilere göre 5 tane büyük zincir market geçen sene ocak ve şubat aylarında yani iki ayda 600 milyon adet poşet tüketmiş. Bu sene poşet paralı olduğu için aynı dönemde 5 zincir markette poşet kullanımı 150 milyona düşmüş. Yani yüzde 75 başarı var. Onun için vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Sıfır Atık Projesi çığ gibi büyüyor ve dünyaya yayılıyor." dedi. 

Vatandaşın artık tek kullanımlık poşetler yerine bez çantaları, fileleri tercih etmeye başladığını anlatan Birpınar, şöyle devam etti: 

"İlk başta belki bize biraz kızdılar ama şunu unutmasınlar bu poşetlerden o kadar çok doğada var ki. Bugün İç Anadolu Bölgesi'ne gittiğiniz zaman bütün buğday tarlaları poşetle dolu. Bunlar hasat yapıldığında buğdayın içerisine parçaları giriyor. Daha sonra unun içerisine giriyor, ekmeğin içerisine girip bize geliyor. Aynı şekilde pamuk tarlalarına giden bu poşetler yine hasat edildiği zaman bu pamuğun içerisine giriyor, ipliğin içerisine giriyor ve kumaşların içerisine giriyor boya tutmuyor. Birçok kumaş maalesef yeniden yapılmak zorunda kalıyor. Hem sağlığa hem ekonomiye inanılmaz zararlarının olduğunu biliyoruz." 
Birpınar, Sıfır Atık Projesi'nin sadece çöpler için değil, denizler dahil her alanda uygulamak istediklerini dile getirdi. 

"DENİZLERİMİZİ MAVİ VATAN OLARAK GÖRÜYORUZ" 

Denizleri koruyup gelecek nesillere daha yaşanabilir bırakmak için çaba gösterdiklerini belirten Birpınar, "Denizlerimizi mavi vatan olarak görüyoruz. Dolayısıyla iyi koruyup kollamamız gerekiyor. Denize gelen kirliliğin de yüzde 80'i karadan geliyor. Şu anda dünya denizlerinde Avrupa kıtasının yüzey alanı kadar plastik var ve bunlar dalgalarla kırılarak mikro plastik haline dönüşüyor. Bunlar daha sonra balıklar tarafından yeniyor. Balıkların yediği bu plastikler besin zinciriyle insanlara geçiyor. Dolayısıyla sokağa attığımız herhangi bir çöpün denize gideceğini, onun da balıklar tarafından yeneceğini ve denizi kirleteceğini, deniz canlılarının midesine gideceğini ve onunda bize geleceğini unutmamız gerekiyor." diye konuştu. 

Çöpün ekonomi için ham madde olduğunu düşünmek gerektiğini anlatan Birpınar, plastik ve camın, kağıt ve metalin geri dönüştürüldüğü zaman ekonomiye katkı sağlayacağını bilmek gerektiğini vurguladı. 

Birpınar, mümkün olduğu kadar çöpü kaynağında ayrı toplamayı başarmak gerektiğine dikkati çekerek, bu nedenle sıfır atığın mantığını korumak gerektiğini kaydetti. 

Denizlerde de sıfır atık uygulamasını başarma arzusunda olduklarına işaret eden Birpınar, "Sistemin bu şekilde devam etmesi halinde Türkiye'de hiçbir şekilde çöp depone sahasının kalmayacağını, bu sahalara giden çöp arabalarının olmayacağını, giden arabaların hepsinin aslında geri dönüşüme giden kağıdın geri dönüştürüldüğü, plastiğin, camın geri dönüştürüldüğü bir sistemin olduğu ve Türkiye ekonomisine de 40 ile 50 milyar lira civarında her yıl katkı sağlayacağını da unutmamız gerekiyor." diye konuştu. 

"MUĞLA TURİZME MARKA KENT"

Muğla Valisi Esengül Civelek ise Muğla'nın tarihi ve kültürel değerleri, eşsiz doğal güzellikleri, bin 480 kilometre uzunluğundaki dantel gibi işlenmiş girintili çıkıntılı kıyıları, koyları, ormanları ile ülkede turizmde marka bir kent olduğunu söyledi. 

Muğla'yı turizmde cazip kılan özel çevre koruma bölgesinde yer alan dünyaca ünlü alanları gelecek nesillere ulaştırmak için çalıştıklarını belirten Civelek, "Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları iş birliği içerisinde kıyı alan yönetimine ve çevrenin korunmasına önem veriyoruz. Son yıllarda çevresel altyapı yatırımlarına önem verildi ve bu alanda ilerlemeler kaydedildi." dedi. 

Çalıştaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Dalaman Kaymakamı Ali Gündoğan, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ve Seydikemer belediye başkanları ve denizciler katıldı. 

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