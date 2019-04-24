Poşet beyannamesi için süre uzatıldı mı? Son gün ne zaman?
Çevre Koruma Kanunu kapsamında 2019 yılının başlangıcı itibariyle yürürlüğe giren poşet beyannamesi için ocak, şubat ve mart ayı beyannameleri Resmi Gazete kararı ile 24 Nisan tarihine kadar ertelenmişti. Beyanlar, ilgililerin Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden bağlı olduğu Vergi Dairesine ya da internet üzerinden yapılabilecek. Peki, poşet beyannamesi için süre uzatılacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Belirli mikronun üzerinde poşetli satış yapan işletmelerin vermekle mükellef olduğu poşet beyannamesi için ödemeler ise, 30 Nisan 2019 mesai bitimine kadar yapılabilecek.
POŞET BEYANNAMESİ UZATILACAK MI?
Normal şartlarda şubat ayı itibariyle her ayın 15'inde verilmesi gereken poşet beyannamesi, mart ayı ile birlikte 24 Nisan tarihine ertelenmişti. Poşet beyannamesinin uzatılması konusunda Gelirler İdaresi Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı.
TESK'TEN SÜRE UZATIMI BEKLENTİSİ
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın, poşet beyannamelerini nereye ve nasıl vereceğine ilişkin yeterince bilgilendirilmediğini belirterek, "Yüzbinlerce esnafımızın poşet cezasına çarptırılmaması için beyanname verme süresinin acilen uzatılması gerek." ifadesini kullandı.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, poşet için beyanname verme süresinin 24 Nisan tarihinde sona erdiğini hatırlattı.
Bu sürenin bir kez daha uzatılmasını ve basit usulde vergiye tabi esnafın uygulamadan muaf tutulmasını isteyen Palandöken, şunları kaydetti:
"Esnafımız beyannamenin nereye ve nasıl verileceği konusunda yeterince bilgilendirilemedi. 2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre, poşet beyanı verme yükümlülüğünü zamanında veya tam olarak yerine getirmeyenlere önce tebliğ gönderiliyor ardından 18 bin 37 lira ceza veriliyor. Yüzbinlerce esnafımızın poşet cezasına çarptırılmaması için beyanname verme süresinin acilen uzatılması gerek."
Palandöken, bu konudaki belirsizliklerin devam ettiğini, poşet beyannamesinin vergi beyannameleriyle karıştırıldığını ifade etti.
POŞET SATIŞI YAPILMAYAN DÖNEMDE NASIL BİR BEYAN VERİLECEK?
Beyan dönemi içinde plastik poşet satın almayan ve plastik poşet satımı yapmayan satış noktaları beyanlarını https://ivd.gib.gov.tr web adresini kullanarak interaktif vergi dairesine kayıt olup (kayıtlı iseler mevcut kullanıcı adı ile), veri girişlerini “boş” bırakarak veya miktarlara “0" (sıfır) değeri girerek gerçekleştirebilirler.
SİSTEMİN HATA VERMESİ YA DA 'YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR' UYARISI VERMESİ HALİNDE NELER YAPILMALI?
Plastik Poşet Beyan Sistemi bazen aşırı yoğunluktan hata vermektedir. Ancak bu hata mesajı daimi olarak devam ediyor ise giriş yapmaya çalışan şahıslar firmalarca kayıt tutmaya yetkilendirilmemiş olabilirler. Bu durumda, bağlı bulundukları vergi dairesine veya Gelir İdaresi Başkanlığına başvurarak yetkilerini kontrol etmeleri/güncellemeleri gerekmektedir.
POŞET SATMAYAN ANCAK DEPOSUNDA POŞET STOKU OLANLAR BEYANI NASIL YAPACAK, SADECE STOKLARINDA BULUNAN POŞETLERİN BEYANINI MI YAPACAKLAR?
Plastik poşetlere ilişkin beyanname verilirken depolarında stok poşet bulunanlar söz konusu poşetleri satmamaları durumunda boş beyanname vereceklerdir. Veri girişinde temin yeri “Stoktan kullanım” şeklinde, temin edilen yerin TC/VK numarası yerine ise kendi TC/VK numaralarını girmeleri yeterli olacaktır.
Boş beyan verecek olanlar; interaktif vergi dairesinde kayıt olup (kayıtlı iseler mevcut kullanıcı adı ile), beyanlarını gerçekleştireceklerdir.
STOKTAKİ POŞETLERİN SATIŞININ YAPILMASI VEYA BEDELSİZ OLARAK/PROMOSYON OLARAK TEMİN EDİLEN (NEREDEN ALINDIĞI VE BEDELLERİ BİLİNMEYEN) POŞETLERİN BİLDİRİMİ NASIL YAPILACAKTIR?
Plastik poşetlere ilişkin beyanname verilirken evvelce temin edilen, alım yeri adresi bilinmeyen poşetlere ya da vergi numarası bilinmeyen kaynaktan edinilen stok poşetlere ilişkin beyannamede “stoktan kullanım” ve benzeri ibareler girilerek stoktaki poşet adedi ve birim alış fiyatı girilecektir. Birim fiyatların belirlenmesi noktasında muhasebe kayıtlarının esas alınması gerekmekle birlikte bedelsiz olarak temin edilen plastik poşetler için temin bedeli değerinin -0- sıfır- olarak girilmesi gerekmektedir.
ÜRÜN SATIŞINDA POŞET KULLANMAYAN SATIŞ NOKTALARI BEYAN VERECEKLER Mİ?
Ancak plastik poşet kullanımı mevcut olan tüm satış noktalarının beyan yükümlülüğü vardır. Belirli dönemlerde plastik poşet satın almayan veya stoğunda ki plastik poşetleri kullananlar ile plastik poşet satışı yapmamış tüm satış noktaları da beyanda bulunacaklardır.
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