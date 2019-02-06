Portekizli banka Venezuela'nın para transferine engel oldu
Portekiz Bankası Venezuela'nın 1.2 milyar dolarlık hesabının transferini durdurdu.
Portekiz merkezli Nova Bank'ın Venezuela hükümetine ait hesapta bulunan 1.2 milyar doların Uruguay'a transferini durdurduğu bildirildi.
Ticaret Bakanlığı'nın blogunda yer alan bilgilere göre, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, devletin yurt dışında bulunan hesaplarındaki paraların mevcut hükümet tarafından kullanılmasını engellemeye çalışıyor. Bu çerçevede, Portekiz Hükümeti de Guaido'yu desteklediği için bu talebe olumlu yanıt verildiği göstermek için para transferine engel oldu. Nova Bank'ın yüzde 75 hissesinin Amerika Birleşik Devletleri'nden Lone Star Funds adlı bir kuruluşa ait olduğu biliniyor.
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