Polyteks, 30 ülkeye ihracat yapıyor
Polyester iplik üretimi alanında çalışmalarını sürdüren Polyteks, Ar-Ge yatırımlarına devam ediyor. 30 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Polyteks Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Taşdelen Engin, “40 bin metrekare alana sahip modern üretim tesislerimizde ayda 2 bin 500 tonu aşan POY, ekru ve renkli FDY, 3 bin tonu aşan tekstüre, gipe ve bükümlü iplik, 300 tonu aşan hava tekstüre iplikler, teknik iplikler ve fantazi iplikler üretilmekte ve 600 kişi istihdam edilmektedir” dedi.
Polyteks’in ürettiği iplikler ev tekstili, brode, giyim, halı, otomotiv, konfeksiyon, inşaat sektörü, savunma sanayii gibi sektörler için üretilen fonksiyel kumaşlarda kullanıldığını anlatan Pınar Taşdelen Engin, şöyle konuştu: “İnovatif yeni ürünler geliştirmek Polyteks için her zaman şirket hedeflerinin en başında gelmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda oluşturulan Ar-Ge merkezimizde kendi araştırma konularımızın yanı sıra gerek üniversiteler ile gerekse uluslararası araştırma enstitüleri ile ortak oluşturulan yeni projeler ile de pek çok yeni ürüne hayat verilmektedir.
Polyteks Tekstil olarak Bilim ve Sanayi Bakanlığı’ndan onaylı Ar-Ge Merkezimiz bulunmaktadır. Ar-Ge Merkezi’mizde 22 kişilik bir ekibimiz var. Ar-Ge merkezi bölümü, sahip olduğu know-how birikimi ile yeni ürün geliştirmenin yanı sıra kalite ve verimlilik artırma araştırmaları yapmakta. Özellikli ürünler ve teknik tekstil uygulamaları ile üretimdeki katma değer oranımızı her geçen yıl arttırıyoruz.”
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