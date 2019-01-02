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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
İHA
02.01.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

“Politika değişmezse gıda fiyatları yükselmeye devam edecek”

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“Politika değişmezse gıda fiyatları yükselmeye devam edecek”

Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, iç üretime olumsuz yansıyan, üretimin düşmesine ve fiyatların yükselmesine neden olan politikaların terk edilmediği takdirde 2019'da gıda maddelerine daha yüksek fiyatlar ödeneceğini söyledi.

TAHIL ürünleri üretim miktarının 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 4,8 oranında azalarak yaklaşık 34,4 milyon ton olarak gerçekleştiğini belirten İncefikir, sebze ürünleri üretim miktarının ise bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azalarak yaklaşık 30 milyon ton olduğunu açıkladı. İncefikir, “Bir önceki yıla göre buğday üretimi yüzde 7 oranında azalarak 20 milyon ton, arpa üretimi yüzde 1,4 oranında azalarak 7 milyon ton, çavdar üretimi değişim göstermeyerek 320 bin ton, yulaf üretimi yüzde 4 oranında artarak 260 bin ton oldu. Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik bakla yüzde 13,8 oranında azalarak yaklaşık 5,9 bin ton, kırmızı mercimek yüzde 22,5 oranında azalarak 310 bin ton, yumru bitkilerden patates ise yüzde 5,2 oranında azalarak yaklaşık 4,6 milyon ton olarak gerçekleşti. Yağlı tohumlardan soya üretimi değişim göstermeyerek 140 bin ton oldu. Tütün üretimi yüzde 14,4 oranında azalarak 80 bin 200 ton, şeker pancarı üretimi ise yüzde 10,6 oranında azalarak 18,9 milyon ton olarak gerçekleşti” diye konuştu.

"İTHALATA TARIMA DESTEKTEN FAZLA ÖDÜYORUZ"

Türkiye'de sadece 7 kalem ürünün ithalatına tarıma verdiği destekten çok daha fazla ödendiğini belirten İncefikir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son iki yıldır tarım dış ticaret dengesi açık veriyor. İthalatta en büyük ödemeyi yağlı tohumlar ve ham yağa yapıyoruz. Ayçiçeği yağı en çok tükettiğimiz sıvı yağ. Ayçiçek tohumu ithalatında ocak ayı fiyatlarına göre TL bazında yüzde 225 daha fazla ödüyoruz. İthal ürünlerin fiyatı iç piyasanın üzerine çıktıkça ithalat gümrük vergileri sıfırlanıyor. İç üretime olumsuz yansıyan, üretimin düşmesine ve fiyatların yükselmesine neden olan bu politika terk edilmediği takdirde halkımız 2019 yılında gıda maddelerine daha yüksek fiyatlar ödeyecek.”

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