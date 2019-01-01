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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA-Edirne
01.01.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya başladı

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Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında plastik alışveriş poşetleri, tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başladı.

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  • Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya başladı
  • Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya başladı
  • Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya başladı
  • Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya başladı
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BUGÜN başlayan uygulama kapsamında bazı zincir marketlerde üzerlerine barkod konulan poşetler kasalarda okutulurken eski poşetleri bitirmeye çalışan bazı marketlerde ise barkod ayrı okutuluyor.

Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uygulamanın hayata geçmesiyle kent genelinde bazı marketlerde denetim yaptı. Denetimlerde alışveriş poşetleri, tüketicilere 25 kuruş karşılığında veriliyor. Bazı vatandaşların ise marketlerden aldığı ürünleri evlerinden getirdikleri poşetlere bıraktığı gözlendi.

Marketlerde ücretli poşet uygulaması başladı
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YENİ DÖNEM BAŞLADI
Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevreyi plastik atıklardan kurtarmak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir ortam bırakmak için bugünden itibaren Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya başladı

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla satış noktalarındaki plastik poşetlerin tüketicilere 25 kuruş karşılığında verildiğini ifade eden Bülbül, kalınlığı 15 mikronun altında olan, gıdanın doğrudan temas ettiği ve hijyen için ihtiyaç duyulan birincil ambalaj poşetlerinin ise ücretsiz verilmeye devam edileceğini söyledi.

Doğaya atılan plastik poşetlerin çözülme süreçlerinin çok uzun yıllar aldığını anlatan Bülbül, "Bu süreç bin yıla kadar olabilir. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda çocuklarımıza ve torunlarımıza kirli bir dünya bırakmış oluyoruz. Bakanlığımız topraklarımızı, suyumuzu ve denizlerimizi temiz tutma açısından bir karar aldı ve bu karar bugünden itibaren yürürlüğe girdi." diye konuştu.

Alışveriş yapan vatandaşlardan Selahattin Barlas ise ülkenin geleceği için plastik poşet uygulamasının çok olumlu olduğunu kaydetti.

Eskiden kese kağıtlarıyla alışveriş yaptıklarını anlatan Barlas, "Tabi eskiden doğa daha az kirlenirdi. Plastik poşetlerin kullanımının artmasıyla kirlenmede arttı.İnşallah uygulamanın başlamasıyla çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş olur." dedi.

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Bugünden itibaren değişti... Poşet 25 kuruş, doğalgaza yüzde 10 indirim
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