Plastik devrimi
DÜNYANIN önde gelen sorunu olan iklim değişikliğiyle birlikte gündemde olan çevre sorunları konusunda Türkiye’den Koç Holding de bir adım atıyor.
Enerji, sağlık, otomotiv, finans, dayanıklı tüketim ve turizm gibi sektörlerinde faaliyet gösteren, 90 bin çalışanı olan Koç Holding 2020 yılına kadar tek kullanımlık plastik tüketimine son verecek. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, tek kullanımlık plastiklerden vazgeçmenin plastik tüketimini azaltmak dolayısıyla çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik ilk adımlardan biri olduğunu söyledi. Adım adım plastik kullanımından uzaklaşacaklarını söyleyen Çakıroğlu, “Öncelikle tek kullanımlık plastiklerin yerine kullanılabilecek alternatifleri belirleyecek, yeniden kullanımı ve geri dönüşümü artıracağız. Şu anda envanterimizi çıkarıyoruz. Tek kullanımlık plastik yerine geçecek malzemeleri belirliyoruz. 2020 sonuna kadar tek kullanımlık plastiklerden vazgeçmek iddialı bir hedef. Çalışma ortamlarımızda su tüketimi için mataraların kullanılması gibi çalışanlarımıza yönelik adımlar olacak. Tüm çalışanlarımıza tüm yaşamlarında bu konuda neler yapabileceğimizle ilgili eğitimler vereceğiz” dedi. Aynı şekilde şirketlerindeki üretim süreçleriyle ilgili de büyük bir değişimin uzun zamandır içinde olduklarını söyleyen Çakıroğlu, “Arçelik’in buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinelerinde plastik yerine geçecek malzemeler kullanımı konusunda çalışmalar sürüyor. Biopolimer üzerine çalışıyoruz. Ford’ta da geri dönüşümlü malzeme kullanımı çalışmaları sürüyor” dedi.
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