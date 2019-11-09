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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Elif ERGU
09.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Plastik devrimi

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
Plastik devrimi

DÜNYANIN önde gelen sorunu olan iklim değişikliğiyle birlikte gündemde olan çevre sorunları konusunda Türkiye’den Koç Holding de bir adım atıyor.

Enerji, sağlık, otomotiv, finans, dayanıklı tüketim ve turizm gibi sektörlerinde faaliyet gösteren, 90 bin çalışanı olan Koç Holding 2020 yılına kadar tek kullanımlık plastik tüketimine son verecek. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, tek kullanımlık plastiklerden vazgeçmenin plastik tüketimini azaltmak dolayısıyla çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik ilk adımlardan biri olduğunu söyledi. Adım adım plastik kullanımından uzaklaşacaklarını söyleyen Çakıroğlu, “Öncelikle tek kullanımlık plastiklerin yerine kullanılabilecek alternatifleri belirleyecek, yeniden kullanımı ve geri dönüşümü artıracağız. Şu anda envanterimizi çıkarıyoruz. Tek kullanımlık plastik yerine geçecek malzemeleri belirliyoruz. 2020 sonuna kadar tek kullanımlık plastiklerden vazgeçmek iddialı bir hedef. Çalışma ortamlarımızda su tüketimi için mataraların kullanılması gibi çalışanlarımıza yönelik adımlar olacak. Tüm çalışanlarımıza tüm yaşamlarında bu konuda neler yapabileceğimizle ilgili eğitimler vereceğiz” dedi. Aynı şekilde şirketlerindeki üretim süreçleriyle ilgili de büyük bir değişimin uzun zamandır içinde olduklarını söyleyen Çakıroğlu, “Arçelik’in buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinelerinde plastik yerine geçecek malzemeler kullanımı konusunda çalışmalar sürüyor. Biopolimer üzerine çalışıyoruz. Ford’ta da geri dönüşümlü malzeme kullanımı çalışmaları sürüyor” dedi.

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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