Plastik devi zora girdi, mahkeme tedbir kararı verdi

Başvuruda, şirketin hacizlere karşı korumaya alınması talep edildi. Mahkemeye yapılan başvuru sonrası karar 17 Nisan günü verildi. Mahkeme, şirkete üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Hacizlere karşı koruma talep eden şirkete mahkeme tedbir kararı verdi.

Mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi ve konkordato ön projesinin uygulanabilir durumda olup olmadığına ilişkin atanan üç kişilik konkordato heyetinden de rapor alacak. Atanan şirket, şirketin borca batık durumda olup olmadığı yönünde de mahkemeye rapor sunacak. Davanın ilk duruşması önümüzdeki Temmuz ayı başında yapılacak.

EKSİ BAKAN YÖNETİMDE

Ürünleri 85 ülkeye ihraç edilen şirket, plastik boru sektöründe dünyanın önde gelen oyuncuları arasında yer alıyor. Şirketin yönetiminde, Mirmahmutoğulları kardeşlerin yanı sıra, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak eski bakan Kürşad Tüzmen de yer alıyor. Enerji Eski Bakanı Hilmi Güler ise 2012 yılında bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğu şirketteki bu görevinden 2016 yılı sonunda istifa etti.

MEYVELERİNİ TOPLAYAMADAN…

Dizayn Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mirmahmutoğulları, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şirketin, doğrudan ve dolaylı binlerce kişiye istihdam sağladığı kaydedildi. “Firmamız Savunma Sanayi Müsteşarlığı’mızın en büyük bütçeli AR-GE projelerinden birisini yürütmektedir” denilen açıklamada “Dizayn Grup ailesi olarak son yıllarda üretim ve AR-GE amaçlı yaklaşık 40 milyon dolar yatırım yaptık. Ancak yapılan yatırımlarımızın meyvelerini toplayamadan dövizdeki dalgalanmanın ve zor piyasa koşullarının negatif etkisi altında kaldık.

Nakit sıkışıklığına giren firmamızın, 31 yıldır nice darboğazları aştığı gibi bu dar boğazı da aşıp paydaşlarımıza ve milli ekonomimize çok daha uzun yıllar kazandırmaya devam edeceğine yürekten inanıyoruz” denildi. Mahkemeye yapılan başvuru kabul edilerek tedbir kararı verildiği belirtilen açıklamada “Yaşanılan süreçten güçlenerek çıkıp uluslararası bir şirket olma adına emin adımlarla ilerleme azim ve kararlılık içimde olacağız” denildi.



BAYİLERE MESAJ GÖNDERDİ

Dizayn Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mirmahmutoğulları ise, bayilerine gönderdiği mektupta, yaşadıkları sıkıntının nedenlerine ilişkin bilgi verdi. “Yabancı ortaklı bir tedarikçimizin teminat çekini yazdırması sonucu büyük bir sıkıntı yaşadık” diyen Mirmahmutoğulları mektubunda “Çekimizi yazdıran tedarikçimizde riskimizden daha fazla müşteri çekimiz vardı” dedi. Mektupta yer alan bilgilere göre çekin yazılması sonrası tüm bankalar şirketin kredilerini durdurdu. Üç aylık bir süreden beri, ortaya çıkan sorunun çözümü için çalışıldığı bilgisi yer alan mektupta, sorunun çözümü için bankalarla da görüşüldüğü kaydedilen mektupta “Bazı yabancı tedarikçi firmalar ve banka, tüm gayretlerimizi boşa çıkartacak hamleler içine girdi. Bizi, ihtiyati hacizlerle ve banka blokeleriyle çalışamaz hale getirdi” denildi.

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