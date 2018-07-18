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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
REUTERS-Hurriyet.com.tr
18.07.2018 - 12:17, Son Güncelleme:

Plastik devi Elif Holding’in çoğunluk hissesini Turkven aldı

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Plastik devi Elif Holding’in çoğunluk hissesini Turkven aldı

Turkven'in danışmanlığını yaptığı uluslararası yatırımcılar ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Elif Holding'in çoğunluk hissesini aldı.

TURKVEN'İN yaptığı yazılı açıklamada Elif Holding'in Türkiye'deki en büyük ambalaj üreticileri ve ihracatçıları arasında yer aldığı, satın almanın Rekabet Kurumu onayından sonra tamamlanacağı ifade edildi.

Rekabet Kurumu kısa bir süre önce Alpha Flexibles BV adlı şirketin Elif Holding AŞ'nin tam kontrolünü devralmak için başvurduğunu açıkladı.

Bültende yer alan bilgiye göre Elif Holding'in 1400 çalışanı ve Türkiye ile Mısır'da yılda toplam 90 bin ton üretim kapasitesi bulunuyor.

Plastik devi Elif Holding’in çoğunluk hissesini Turkven aldı

23 YILDIR DEVLER LİSTESİNDE

Açıklamada Turkven'in 2019 sonuna kadar bir milyar dolar yeni uluslararası doğrudan yatırımı Türkiye'ye çekmeyi amaçladığı ifade edildi.  Üretimin yüzde 50'sini ihraç eden Elif Plastik 1995 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu  listesinde yer alıyor. Şirket, son açıklanan listeye 584 milyon lira ciro ile 269'uncu sırada yer aldı.

 

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