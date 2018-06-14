Plastiğe karşı ‘1 güzel hareket’

PLASTİK malzemeler sundukları gelişim, rahatlık ve maliyet tasarrufu ile neredeyse hayatımızın her alanına girmiş durumdalar. Birçok alanda kullanılabilen bu malzemeler, 100 yıldan fazla süredir dünyamızı şekillendirmemize yardım ediyor. Fakat çöplük ve okyanuslardaki plastik atıklar çoğaldıkça, imha edilmeleri de derinleşen bir çevre sorunu haline geldi. Nitekim bu yılki 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün teması “Plastik Kirliliğinin Üstesinden Gelmek” oldu. Plastik atıklarla ilgili ülkeler, şirketler ve sivil toplum kuruluşları da son yıllarda daha ciddi adımlar atmaya başladı. WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından plastik atıklar konusunda hazırlanan bir raporda Akdeniz’in bir “plastik denizi” olma riski ile karşı karşıya kaldığı vurgulandı. Rapordaki bilgilere göre, Akdeniz’deki atıkların yüzde 95’ini plastik maddeler oluşturuyor. Akdeniz’de yaşayan 134 tür deniz canlısı plastik atıkları yiyor ve bir kilometre karede 5 milimetreden küçük 1.25 milyon plastik parça bulunuyor… Bu tabloya karşı, WWF-Türkiye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Dairesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde önemli bir kampanya başlattı. Kampanya, plastik atıkların çevre ve denizler üzerindeki olumsuz etkilerinin giderek büyüdüğü günümüzde plastik kullanımının azaltılmasını hedefliyor.

HERKES KATILABİLİR

WWF-Türkiye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Dairesi’nin başlattığı “1 Güzel Hareket” isimli kampanya kapsamında www.1guzelhareket.org sitesi ziyarete açıldı. WWF Türkiye’nin açıklamasına göre kullanıcılar, siteyi ziyaret ederek, plastik kullanımlarını azaltmaya dair kendileri için küçük ama dünya için büyük adımlar atabilir. İsteyen herkes, sitede yer alan şu kullanım alışkanlıklarından en az birini seçerek kampanyaya katılabiliyor: “Plastik Poşet kullanmayacağım”, “Plastik şişe kullanmayacağım”, “Plastik pipet kullanmayacağım”, “Plastik çatal, bıçak, kaşık kullanmayacağım”. Sitedeki sayaca göre, kampanya başladığı tarihten bu yana 17 bin 683 kişi harekete katılmış. Hedefse “100 bin güzel hareket”e ulaşılması. WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, “Plastik atıkların doğayı ve denizlerimizi boğar hâle geldiğini görüyoruz. Buna karşı mücadele etmek kamu ve sivil toplum kuruluşlarının olduğu kadar, bireylerin de görevidir. Hepimiz plastik kullanımını azaltmak, mümkün ise sonlandırmak zorundayız” diyor.

AKDENİZ TEHLİKEDE!

WWF’n “Plastik Kapanından Çıkış: Akdeniz’i Plastik Kirliliğinden Kurtarmak” raporu, dünyanın en çok ziyaret edilen bölgelerinden biri olan Akdeniz’in aşırı plastik kullanımı, yetersiz atık yönetimi ve yoğun kitle turizmi nedeni ile ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Torba, sigara izmariti, balon, şişe, şişe kapağı veya pipet gibi büyük parçalardan oluşan atıklar plastik kirliliğinin gözle görünen kısmını oluşturuyor. Bununla birlikte, mikro plastik denilen 5 milimetreden küçük plastiklerin daha da büyük bir tehlike yarattıkları, bu parçaların deniz canlıları tarafından yutularak sindirildiğini ve besin zinciri içinde insanlara kadar ulaşarak ciddi sağlık riski oluşturduğunu vurgulanıyor.

PLASTİĞİ AZALTACAK 5 BASİT ADIM

1- Mümkün olan her durumda, plastik yerine biyoçözünür veya geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşan ürünleri tercih edin: Naylon yerine biyoçözünür diş ipi; ahşap tarak veya mandal; selülozdan yapılmış süngerler; seramik tabaklar, kaplar ve fincanlar; cam bardaklar; pamuklu kumaştan peçeteler; bambu liflerinden yapılmış yoga matları.

2- Tek kullanımlık ürünlerden kaçının: Başlığı değiştirilebilir diş fırçası veya tıraş bıçağı tercih edin; plastikten yapılmış pipet, alışveriş poşeti, su şişesi, tabak veya çatal kaşık, kulak temizleme çubuğu, kalem ve çakmak kullanmayın.

3- Gıda ürünlerini muhafaza etmek için plastik kullanmayın: Plastik streç film, poşet veya saklama kapları yerine, plastiğin aksine herhangi bir kirletici yaymayan ve reaksiyona girmeyen bir malzeme olan cam kullanın.

4- Ambalajlanmamış ürünler satın alın: Ambalaj kullanımını en aza indirmek için meyve, sebze, peynir, et, balık ve diğer gıda ürünlerini alırken tek tek ambalajlanmış olanları değil, ağırlığınca satılanları; deterjan alırken de toptan satılanları tercih edin.

5- Şehrinizde veya mahallenizdeki atık ve geri dönüşüm uygulamalarına dikkat edin ve mümkün olduğunca çok atığınızı geri dönüşüme gönderin.