Plajlar ve havuzlar doldu! UyarÄ± geldi: Bu saatlerde sakÄ±n dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmayÄ±n

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Ekonomi
DHA
27.07.2019 - 10:48, Son GÃ¼ncelleme:

Plajlar ve havuzlar doldu! UyarÄ± geldi: Bu saatlerde sakÄ±n dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmayÄ±n

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MUÄžLAâ€™nÄ±n Marmaris ilÃ§esinde, sÄ±caktan bunalanlar, plaj ve havuzlarÄ± doldurdu. Kimileri yÃ¼zÃ¼p, su sporlarÄ± yaparak serinlemenin keyfini Ã§Ä±karÄ±rken, kimileri de ÅŸezlonglara uzanÄ±p, gÃ¼neÅŸlendi.

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 36, deniz suyu sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise 21 derece olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Marmarisâ€™te yerli ve yabancÄ± turistler su kenarlarÄ±na akÄ±n etti. YÃ¼ksek nemle birlikte daha fazla hissedilen hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± nedeniyle UzunyalÄ± ve Ä°Ã§meler baÅŸta olmak Ã¼zere plajlarda sabah saatlerinden itibaren kalabalÄ±klar oluÅŸtu.

Plajlar ve havuzlar doldu UyarÄ± geldi: Bu saatlerde sakÄ±n dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmayÄ±n
Caddelere konumlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ termometrelerin gÃ¼neÅŸ altÄ±nda 43 dereceyi gÃ¶sterdiÄŸi ilÃ§edeki plajlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra beach cluplar ile otellerin havuz baÅŸlarÄ± da serinlemek isteyenlerle doldu.
Plajlar ve havuzlar doldu UyarÄ± geldi: Bu saatlerde sakÄ±n dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmayÄ±n
Turistler, animatÃ¶rlerin havuz baÅŸlarÄ±ndaki ÅŸovlarÄ± eÄŸlenceli saatler geÃ§irdi. AnÄ±n keyfini en Ã§ok Ã§ocuklar Ã§Ä±kardÄ±.Â
Plajlar ve havuzlar doldu UyarÄ± geldi: Bu saatlerde sakÄ±n dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmayÄ±n
Su kaydÄ±raÄŸÄ±, dÃ¶nme dolap gibi oyuncaklarda eÄŸlenen Ã§ocuklar, havuzda su topu oynadÄ±, yÃ¼zme yarÄ±ÅŸlarÄ± yaptÄ±. Beach cluplarÄ± tercih edenler ise DJâ€™lerin mÃ¼zikleri ve dansÃ§Ä±larÄ±n ÅŸovlarÄ± ile eÄŸlendi.Â 
Plajlar ve havuzlar doldu UyarÄ± geldi: Bu saatlerde sakÄ±n dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmayÄ±n
Sahil boyunca denizde jetski, flyboard, parasaling, banana, flyfish ve ringo gib su sporlarÄ± yapanlar, adrenalin dolu dakikalar yaÅŸarken, renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Plajlar ve havuzlar doldu UyarÄ± geldi: Bu saatlerde sakÄ±n dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmayÄ±n
SAÄžLIK SORUNU OLAN Ã–ÄžLEN DIÅžARI Ã‡IKMASIN

Marmaris SaÄŸlÄ±k Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri, yaÅŸlÄ±lara ve kronik saÄŸlÄ±k problemleri olanlara 12.00 -16.30 saatleri arasÄ±nda sokaÄŸa Ã§Ä±kmamalarÄ± konusunda uyarÄ±larda bulundu.

Plajlar ve havuzlar doldu UyarÄ± geldi: Bu saatlerde sakÄ±n dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmayÄ±n
Ä°lÃ§e Meteoroloji MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri de artan nem ile birlikte Afrika sÄ±caklarÄ±n devam edeceÄŸini bildirdi.
Plajlar ve havuzlar doldu UyarÄ± geldi: Bu saatlerde sakÄ±n dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmayÄ±n
Marmaris Devlet Hastanesi ile ilÃ§edeki Ã¶zel hastanelere 25-26 Temmuz tarihleri arasÄ±nda gÃ¼neÅŸ Ã§arpmasÄ± nedeniyle getirilen 4â€™Ã¼ yaÅŸlÄ± 6 turistin tedavilerinin ardÄ±ndan taburcu edildiÄŸi kaydedildi.

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