Plajlar ve havuzlar doldu! UyarÄ± geldi: Bu saatlerde sakÄ±n dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmayÄ±n

Plajlar ve havuzlar doldu! UyarÄ± geldi: Bu saatlerde sakÄ±n dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmayÄ±n
MUÄžLAâ€™nÄ±n Marmaris ilÃ§esinde, sÄ±caktan bunalanlar, plaj ve havuzlarÄ± doldurdu. Kimileri yÃ¼zÃ¼p, su sporlarÄ± yaparak serinlemenin keyfini Ã§Ä±karÄ±rken, kimileri de ÅŸezlonglara uzanÄ±p, gÃ¼neÅŸlendi.
Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 36, deniz suyu sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise 21 derece olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Marmarisâ€™te yerli ve yabancÄ± turistler su kenarlarÄ±na akÄ±n etti. YÃ¼ksek nemle birlikte daha fazla hissedilen hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± nedeniyle UzunyalÄ± ve Ä°Ã§meler baÅŸta olmak Ã¼zere plajlarda sabah saatlerinden itibaren kalabalÄ±klar oluÅŸtu.Caddelere konumlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ termometrelerin gÃ¼neÅŸ altÄ±nda 43 dereceyi gÃ¶sterdiÄŸi ilÃ§edeki plajlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra beach cluplar ile otellerin havuz baÅŸlarÄ± da serinlemek isteyenlerle doldu.
Turistler, animatÃ¶rlerin havuz baÅŸlarÄ±ndaki ÅŸovlarÄ± eÄŸlenceli saatler geÃ§irdi. AnÄ±n keyfini en Ã§ok Ã§ocuklar Ã§Ä±kardÄ±.ÂSu kaydÄ±raÄŸÄ±, dÃ¶nme dolap gibi oyuncaklarda eÄŸlenen Ã§ocuklar, havuzda su topu oynadÄ±, yÃ¼zme yarÄ±ÅŸlarÄ± yaptÄ±. Beach cluplarÄ± tercih edenler ise DJâ€™lerin mÃ¼zikleri ve dansÃ§Ä±larÄ±n ÅŸovlarÄ± ile eÄŸlendi.Â
Sahil boyunca denizde jetski, flyboard, parasaling, banana, flyfish ve ringo gib su sporlarÄ± yapanlar, adrenalin dolu dakikalar yaÅŸarken, renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
SAÄžLIK SORUNU OLAN Ã–ÄžLEN DIÅžARI Ã‡IKMASIN
Marmaris SaÄŸlÄ±k Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri, yaÅŸlÄ±lara ve kronik saÄŸlÄ±k problemleri olanlara 12.00 -16.30 saatleri arasÄ±nda sokaÄŸa Ã§Ä±kmamalarÄ± konusunda uyarÄ±larda bulundu.
Ä°lÃ§e Meteoroloji MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri de artan nem ile birlikte Afrika sÄ±caklarÄ±n devam edeceÄŸini bildirdi.
Marmaris Devlet Hastanesi ile ilÃ§edeki Ã¶zel hastanelere 25-26 Temmuz tarihleri arasÄ±nda gÃ¼neÅŸ Ã§arpmasÄ± nedeniyle getirilen 4â€™Ã¼ yaÅŸlÄ± 6 turistin tedavilerinin ardÄ±ndan taburcu edildiÄŸi kaydedildi.
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