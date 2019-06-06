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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
06.06.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Plajlar doldu taştı

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Plajlar doldu taştı

9 günlük bayram tatili, Çeşme'de bayram bereketi yaşattı. Oteller, kafeler, restoranlar, Çeşme ve Alaçatı çarşısı tatilcilerle dolup taşarken, plajlar da ise adım atacak yer kalmadı.

Geçtiğimiz Cumartesi gününden itibaren tatilciler, Çeşme'ye akın ederken, Ramazan Bayramı'nın 2. gününde ise Çeşme'de adeta tatilci patlaması yaşandı. Aileleri ve yakınlarıyla bayramlaşan çok sayıda kişi, havanın da sıcak olması nedeniyle Çeşme'ye ve ünlü plajları ile koylarına akın etti.

Bu yıldan itibaren 10 yıllığına Çeşme Belediyesi tarafından işletilmeye başlanan Çeşme'nin dünyaca ünlü Ilıca Plajı, tatilcilerin en çok tercih ettiği plaj oldu. Çeşme Belediyesi'nin aldığı kararla, Ilıca Plajı'ndan şezlong ve şemsiyeler kaldırılırken, tatilciler kendi şemsiyeleri ve havluları ile gelerek, 2 kilometrelik geniş kumsalı tamamen doldurdular. Ilıca Plajı'nın bir bölümünün engellilere tahsis edilmesi de memnuniyetle karşılandı. Plaj da çok sayıda belediye zabıtası görev yaparken, plajda mangal yakılmasına, karpuz, kavun kesilmesine, çadır kurulmasına ve seyyar satıcıların satış yapmalarına izin vermediler.

Ancak dünyaca tanınan Ilıca Plajı'nın hemen yanında yer alan Orman Kampı ise bu yıl da Çeşme'ye yakışmayan görüntülere sahne oldu. Orman Kampı'nın içinden etrafa yayılan mangal kokuları, yol üstündeki tel örgülere ve ağaç dallarına asılan giysiler ve havlular kötü görüntüye neden olurken, yüksek sesli müzik ise hem çevredeki evlerde oturanları, hem de Ilıca Plajı'nda güneşlenip, serinlemeye çalışanları rahatsız etti.

PIRLANTA HALK PLAJI DA DOLDU

Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından halk plajı olarak işletilmeye başlanan ve açılışı geçtiğimiz gün Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan tarafından yapılan Pırlanta Halk Plajı da tatilcilerle doldu.

DELİKLİ KOY VE KLEOPATRA KOYU ÇADIRLARLA DOLDU

Bazı tatilciler ise Alaçatı tarafındaki Delikli Koy ve Kleopatra Koyu'na akın ederek, çadır kurdular. Son yıllarda tatilciler tarafından keşfedilen iki koy da, daha gözlerden uzak tatil yapmak ve çadır kurmak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Denizinin temizliği ve serinliğini tercih eden bazı tatilciler de özel araçlarıyla geldikleri koylarda, denizin tadını çıkarıyorlar. Alaçatı Sörf Merkezi de sörf meraklılarının akın ettiği yer olurken, rüzgarın hızının çok düşük olması nedeniyle çok sayıda kişi sörf yapamadı.

YOLLAR VE KAVŞAKLARDA TRAFİK SIKIŞIKLIĞI YAŞANDI

Çeşme'deki aşırı yoğunluk, birçok kavşakta ve yolda ise trafik tıkanıklıklarına yol açtı. Çeşme Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, tıkanan yolları ve kavşakları açabilmek için sık sık müdahale etmek zorunda kaldı.

YOĞUNLUK ESNAFI SEVİNDİRDİ

Gün boyu Çeşme'nin plajlarında ve koylarında denize girerek serinleyen tatilciler, akşam saatlerinde ise, Çeşme ve Alaçatı çarşısını dolaşarak, alış veriş yaptılar. Çeşme'nin ünlü kumrusu ve sakızlı dondurması ise, tatilcilerin tercihlerinin başında geldi. Kafelerde neredeyse oturacak yer kalmazken, balık restoranlarda yemek yemeyi tercih eden tatilciler, gecenin geç saatlerine kadar oturdular.
Eğlence mekanlarını tercih eden tatilciler ise Alaçatı'daki mekanları ve Beach Club'ları doldurdular. Çok sayıda sanatçının sahne aldığı mekanlardaki eğlence, gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Ancak Alaçatı'daki müzik sesinin yüksekliği yine çok sayıda şikayete neden oldu.

4 GÜNDE 4 BİN KİŞİ SAKIZ ADASI'NA GİTTİ

Öte yandan, feribotla 20 dakika uzaklıktaki Yunanistan'ın Sakız Adası, bu bayram tatilinde de Türk tatilcilerin akınına uğradı. 9 günlük bayram tatilinin ilk dört gününde, 4 binin üzerinde tatilci, bayram tatilini Sakız Adası'nda geçirmeyi tercih etti.

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