Pladis’in yeni CEO’su Salman Amin
Yıldız Holding’in atıştırmalık şirketi Pladis’e daha önce SC Johnson ve Pepsi’de görev alan Salman Amin yeni CEO olarak atandı.
Amin, görevine resmi olarak Şubat ayında başlayacak. Amin, Avrupa, Amerika, Afrika, Ortadoğu, Orta Asya ve Uzakdoğu’ya kadar büyük bir coğrafyada faaliyet gösteren Pladis’in yeni dönem global operasyon ve stratejilerinden sorumlu olacak. Kariyerini kurallı yeniden yazmaya adadığını söyleyen Amin, “Sevdiğimiz yerel tatları birer global yıldıza dönüştürmek; bisküvi, kek çikolata, sakız ve şekerleme alanındaki köklü mirasımızı tüm dünya ile paylaşmak adına Pladis’te büyük fırsat görüyorum”dedi.
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