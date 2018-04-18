Piyasaya seçim sürprizi

TÜRKİYE piyasaları erken seçim çağrısıyla dalgalandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısıyla dolar sert yükseldi, Borsa İstanbul düştü. Güne sakin başlayan ve günler sonra 4.0740 lira seviyesine kadar inen dolar Bahçeli’nin konuşmasıyla birden değer kazandı ve 4.1270 liraya kadar fırladı. Borsa İstanbul ise konuşma saatine kadar günü yükselişle geçiriyordu. Bahçeli’nin açıklamasıyla kayıp yüzde 2’ye vardı. Sonrasında partilerden erken seçimi destekleyen açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Bahçeli ile görüşeceğini söylemesi de piyasayı sakinleştirmedi. Gün boyu dolar 4.10 lira seviyesinde kaldı, borsa ise toparlanamadı. Bankalararası piyasada dolarda son işlemler 4.1009 liradan yapılırken, Borsa İstanbul günü yüzde 1.76 kayıpla 108 bin 744 puandan tamamladı. Özellikle bankacılık endeksinde satışlar daha yoğun yaşandı.

PİYASA OLUMLU ALIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün görüşme yapacağını ve başka açıklaması olmayacağını söylese de hükümetten olumlu açıklamalar geldi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Yeni sistemi kurup Türkiye’nin gelecekle ilgili o uzun yolculuğa çıkması lazım. Ekonomik anlamda da son derece öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik anlamında olumlu bir adım. 2019’da da olsa bir şey değişmez. Fiili bir sistem var. Bu sistemin anayasal sisteme uyması, dönüşmesi lazım. Olumlu olur” dedi. Zeybekci, erken seçime gidilmesi halinde ekonominin nasıl etkileneceğinin sorulması üzerine, bir an önce adımın atılması ve belirsizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Piyasaların haberi yarın veya sonrasında olumlu satın alacağını ifade eden Zeybekci, Türkiye’nin artık rüzgardan etkilenen küçük bir tekne değil, büyük bir gemi olduğunu vurguladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli erken seçim çağrısını şöyle yaptı: “Ya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi normal tarihinde beklenecek ya da milli mecburiyetten dolayı seçimler erkene çekilecektir.”

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan Bahçeli’nin açıklamalarından sonra piyasa görünümünün bozulduğunu belirterek “Hafifleyen jeopolitik risk algısı ve olumlu ABD – Rusya yaptırım haberlerinden sonra 4.07 seviyelerine doğru inme eğilimi gösteren dolar kuru, Bahçeli’nin piyasa fiyatlama mekaniğinde olmayan ‘erken seçim’i ortaya atmasından sonra hızla yükseldi ve 4.12 bandı üzerine çıktı. Bahçeli’nin erken seçim çağrısından önce pozitif olan Borsa İstanbul da satılıyor. Son geri çekilmelerde kurda 4.0635 önemli destek olarak öne çıkmıştı. Kur bunun üzerinde kalmayı sürdürürse 4.1935’e doğru çıkışını sürdürmek isteyebilir. Bu süreçte ilgili çıkışın daha da güçlenebilmesi içinse 4.1320 liranın üzerinde kalıcı hareketlere ihtiyaç var. Düşüş için, 4.0637 - 4.0330 lira altındaki kalıcı hareketlere ihtiyaç var. Bu noktada, Merkez Bankası’nın 25 Nisan’daki toplantısı ve 30 Nisan’daki Enflasyon Raporu öncesinde faizlerde, TL değer kaybetmeye devam ettiği sürece baskının devamını öngörebiliriz. 2 yıllık faiz yüzde 14 üzerinde kalarak yüzde 15 bandına doğru, 10 yıllık da yüzde 13 üzerinde kalarak yüzde 14 bandına doğru meyil gösterebilir” dedi.

BORSADA BELİRSİZLİK SATIŞI

ALNUS Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, şöyle değerlendirdi: “Ocak ayı sonunda Fed’in faiz artırım beklentisinin artması ile global borsalarda başlayan çalkantı Trump’ın ek vergileri, ABD’nin Suriye’ye saldırısı ile global risk artarken içerde ise Moody’sin not indirmesi, cari açıktaki ve enflasyondaki yükselişin durmaması, dolar ve diğer dövizlerde martta başlayan yükseliş dalgası gündemde oldu. Ocak sonuna kadar para girişi yapan yabancılar, şubatta 424 milyon dolar, martta 375 milyon dolar net satış yaparken nisana da satışlarla girdiler. Borsa martta yüzde 3.4 düşerken nisanın ilk yarısında yüzde 5 düştü. Önceki gün ABD’nin Suriye’yi bir daha vurmayacağı haberleri ile borsa yüzde 1 yükseldi. Dün sabah Avrupa ve ABD piyasalarına paralel güne alıcılı başlangıç yapan borsa, Bahçeli’nin açıklaması ile yüzde 2 düştü. Yani piyasa zaten dikenli bir yolda ilerlerken yeni bir risk unsurunun ortaya çıkması ilk etapta satıldı. Satışın nedeni ne seçim sonuçları ne de iktidarla ilgili. Tamamen belirsizliğin ilk tepki ile satılması. Önümüzdeki günlerde seçim tarihinin netleşmesi bu riski bertaraf edecektir. Bu süreçte global borsalardan bir miktar negatif ayrışmaya devam edebiliriz.”

TÜSİAD: DOĞRU BULMUYORUZ

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, iş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmadıklarını belirterek, “2018 yılının yapısal reformlar ve enflasyonla mücadele yılı olmasını bekliyorduk” dedi. Bilecik, “Erken seçim yapmak yapısal reform ve enflasyonla mücadele sürecini tamamen ortadan kaldırır. OHAL sürecinde seçim, Türkiye’yi dış dünyada zorda bırakır. Bugüne kadar cumhurbaşkanı, başbakan ve diğer siyasi liderlerden seçimlerin zamanında yapılacağına dair aldığımız mesajları tamamen desteklemiştik” diye konuştu.

BORSADA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Şeker Yatırım’ın notunda ise güne pozitif başlayan borsanın erken seçim beklentileriyle düştüğü belirtilerek Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası bir erken seçim kararı çıkması durumunda borsada satış baskısının devam etmesinin beklendiği vurgulandı. Olası bir erken seçim beklentisiyle oluşabilecek belirsizliklerle birlikte borsanın ve Türk Lirası’nın kısa vadede negatif ayrışmasının yaşanabileceği kaydedilen notta, “Endeksin kısa vadede 110.600 altında kaldıkça düşüş kanalı dip seviyeleri olan 106.200-106.800 aralığını hedefleyerek düşüşünü devam ettirmesi beklenmektedir. Orta vadeli göstergelerdeki genel negatif eğilim tepki yükselişleri oluşsa da kısa vadeli dip arayışı ve satış baskısının devam edeceğine işaret etmeye devam ediyor” denildi.