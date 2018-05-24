Piyasanın merak ettiği kritik sorulara flaş cevaplar
Türkiye'nin en çok merak ettiği sorulardan biri de Ak Parti iktidarının 24 Haziran sonrasında devam etmesi halinde yeni sistemin ekonomi politikasının ne olacağı?
Cumhurbaşkanının yetkilerinin artacağı yeni dönemde ekonomi politikasında radikal değişiklikler olacak mı, faizler indirilecek mi, dalgalı döviz kuru devam
edecek mi, Merkez Bankası'nın rolü ne olacak gibi sorulara yanıt Ak Parti Seçim Beyannamesinin 152.sayfasında verildi. Fiyat istikrarını sağlama hedefinin yanısıra dalgalı döviz kuruna ve enflasyon hedeflemesine devam edileceği ifadeleri 'koyu harflerle' yazılarak vurgulandı.
"BAĞIMSIZLIK" DENİLMEDİ AMA MERKEZ ARAÇLARINI KENDİ SEÇECEK
Beyannamede Merkez Bankası'nın bağımsız olacağı ifadesi yer almasa da para politikasının, maliye politikasıyla eşgüdüm içerisinde sürdürüleceği belirtilerek, "MB fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi esas olmaya devam edecektir" denildi.
ENFLASYON HEDEFLEMESİNE DEVAM
Ardından şu satırlar dikkat çekti:
"Enflasyon hedeflemesi rejimine devam edilecektir. Enflasyon hedefleri, hükümetimiz ve Merkez Bankası tarafından üçer yıllık vadeler için belirlenmeye devam edilecektir.
DALGALI DÖVİZ KURUNA DEVAM
Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecektir. Döviz piyasaları yakından takip edilecek, gerektiğinde dengeleyici döviz likiditesi araçları kullanılmaya devam edecektir.
Fiyat istikrarını desteklemek ve döviz kuru kaynaklı olası oynaklıkların makro-finansal istikrara etkilerini sınırlamak üzere sözleşmelerde Türk Lirasının kullanımı özendirilecek, firmaların döviz kuru riskini daha etkin bir şekilde yönetebilmeleri için gerekli mekanizma ve teşvikler oluşturulacaktır.
İhracat reeskont kredileri aracılığıyla rezerv biriktirilmeye devam edilecektir.
ENFLASYONU DÜŞÜRMEK İÇİN VERGİ ARTIŞLARI SINIRLI OLACAK
Maliye politikamız fiyat istikrarının sağlanmasında destekleyici olacaktır. Enflasyonda katılığa neden olan yapısal unsurların belirlenmesi ve giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla, kamu tarafından yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ve vergi ayarlamalarının enflasyon tahmin ve hedefleri ile uyumlu olacaktır.
Önümüzdeki dönemde faizlerin oluşturduğu maliyet baskısını azaltacak tedbirleri hayata geçireceğiz.
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