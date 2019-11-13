Piyasaların kapanışında çeyrek altın ne kadar oldu? 13 Kasım güncel gram, yarım ve tam altın fiyatları
Çarşamba günü ekonomi grafiklerini takip eden vatandaşlar, altın fiyatlarına yönelik araştırmalarını akşam saatlerinde de sürdürdü. Yatırımcıların tercih ettiği çeyrek yaşanan değişimleri merak eden vatandaşlar, "çeyrek altın ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, gram altın gün sonunda ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadara ulaştı? İşte, 13 Kasım güncel gram, yarım ve tam altın fiyatları.
Sabah saatlerinde işlemine başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 271,5 lira seviyesinde hareket etti. İşlemini sürdüren 24 ayar külçe altının gramı, Kapalıçarşı'da günü yüzde 0,11 artışla 270,50 liradan tamamladı. Peki, yarım altında son durum ne? Cumhuriyet altını ne kadardan satılıyor? İşte, anlık altın fiyatları.
13 KASIM KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 441 lira, Cumhuriyet altını 1.803,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 270,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,00 270,20 270,30 270,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.780,00 1.801,00 1.782,00 1.803,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 246,50 250,50 247,50 252,50
Lira (Tam) Ziynet 1.739,00 1.759.00 1.741,00 1.761,00
Yarım Ziynet 870,00 880,00 871,00 881,00
Çeyrek Ziynet 435,00 440,00 436,00 441,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
Altının gram fiyatı bugün 271 lira seviyesinde işlem görürken bu fiyatların ardından yatırım altınlarında da değerler değişti.
Çeyrek altının satış fiyatı 442 liradan işlem görürken, 433 liradan geri alındı.
Yarım altının satış fiyatı 885 liradan işlem görürken, 863 liradan geri alındı.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1821 liradan satılırken, 1794 liradan geri alındı.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 248 lira olurken, 246 liradan geri alındı.
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