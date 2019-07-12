Piyasaların gözü Fed'in aksiyonlarında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPiyasaların gözü Fed'in aksiyonlarında
GeriEkonomi Piyasaların gözü Fed'in aksiyonlarında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
12.07.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Piyasaların gözü Fed'in aksiyonlarında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Piyasaların gözü Fed'in aksiyonlarında

Rabobank Küresel Ekonomi ve Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Stefan Koopman, "Bu ay gerçekleşecek toplantıda 25 baz puan indirim gerçekleşebilir" açıklamasında bulundu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta iyi gelen tarım dışı istihdam verileriyle faizleri azaltacağına yönelik umutlar azalmasına karşın dün Fed Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki açıklamaları bu umutları tekrar canlandırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki konuşmasında, son aylarda ekonomik görünüm üzerindeki belirsizliklerin arttığını belirterek, ticaret gelişmeleri, federal borç tavanı ve Brexit dahil politika meselelerine ilişkin risklere dikkati çekti. Geçen hafta beklentilerden iyi gelen tarım dışı istihdam verisinin görüşlerini etkileyip etkilemediği sorusuna "Hayır" cevabı veren Powell, piyasalarda Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerini artırdı.

Powell'ın açıklamaları sonrası bu ay sonu gerçekleştirilecek Fed'in Açık Piyasa Komitesi toplantısında faizlerin 50 baz puan indirilebileceği beklentileri yüzde 25'e çıkarken, ekonomistlerin yüzde 75'i 25 baz puanlık indirim öngörüyor.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Rabobank Küresel Ekonomi ve Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Stefan Koopman, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarının da faiz indirimi için zemin hazırladığını belirtti. Bu ay gerçekleşecek toplantıda 25 baz puan indirim gerçekleşebileceği öngörüsünde bulunan Koopman ancak piyasalarda spekülasyona sebep olan 50 baz puan indirim ihtimalinin fazla olmadığını ifade etti.

Koopman, gerçekleşebilecek 25 baz puanlık indirimin bir "sigorta indirimi" olduğunu aktardı.

"Piyasalar Fed'in daha fazla aksiyon yapacağı yönünde bahis oynadı"

50 baz puanlık bir indirimin Fed'in ekonomik görünüm konusunda çok endişeli olduğuna dair bir izlenim verebileceğini dile getiren Koopman, Powell'ın belirttiği gibi aşağı yönlü risklerin arttığını ancak şu an Fed'in bunu öncelikli hale getirmeyeceğini anlattı.

Son aylarda gelen birçok verinin etkileyici olmadığını vurgulayan Koopman, ekonomide belirgin bir zayıflama görüldüğünü kaydetti. Fed'in bu yıl temmuzdan sonra da faizlerde indirime gidebileceğini belirten Koopman, bunun ABD-Çin arasındaki görüşmelerde yeterli sağlanamaması durumunda olacağını ifade etti.

Koopman, Fed'in böyle bir aksiyonda bulunması durumunda bunun ekonomi üzerinde baskı oluşturan küresel büyüme ve ticaret görüşmeleri konusundaki belirsizliklere işaret edeceğini aktardı. Piyasaların Fed'in daha fazla aksiyon yapacağı yönünde bahis oynadığını söyleyen Koopman, yıl bitmeden önce 2 indirimin daha yapılacağını fiyatladığını olmaması durumunda piyasaların hayal kırıklığı içerisine girebileceğini dile getirdi.

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy de Fed'in iletişiminin temmuzdaki 25 baz puanlık indirim beklentisini desteklediğini söyledi. Faiz indirimlerinin büyüme veya enflasyon üzerinde yeterli derecede etkili olmayabileceğini vurgulayan Levy,parasal genişlemenin finansal piyasaları canlandırabileceğini ancak reel ekonomi için yeterli olmayabileceğini belirtti.  Levy, mayıs ayından bu yana aşağı yönlü risklerin arttığını ifade etti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Kurum duyurdu! Bugün başladı
Eylül ayında başlayacak! Türkiye Rusya arasında önemli adım...
O illerde yaşayan ve yaşamaya söz verenlere güzel haber! 100 bin TL hibe verilecek
Sanayi üretim rakamları açıklandı