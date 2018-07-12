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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Şebnem TURHAN
12.07.2018 - 00:52, Son Güncelleme:

Piyasalarda yabancı satışı sürüyor

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Piyasalarda yabancı satışı sürüyor

TÜRK piyasalarında dalgalanma sürüyor. Özellikle yabancı yatırımcıların yoğun satışları hem Türk Lirası’nda, hem Türk Lirası varlıklarında hem de Borsa İstanbul’da çok etkili oluyor.

Dolar, 1.5 ayın zirvesi 4.8056 liraya kadar yükselirken 10 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 18.48 ile tarihi zirvesine çıktı. Borsa İstanbul’da, bankacılık endeksinde sert satışlar yaşandı. Dolarda bankalararası piyasada son işlemler 4.7876 liradan yapılırken, Borsa İstanbul günü yüzde 5.18 düşüşle 91 bin 289 puandan tamamladı. Bu kapanış 15 ayın en düşük seviyesi. Türkiye piyasaları kapandıktan sonra uluslararası piyasalarda dolar 4.81 lirayı aştı. Piyasalarda yeni kabinenin ekonomi politikalarına yönelik açıklama beklentileri sürerken ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşlarını alevlendiren açıklamaları da satışlarda etkili oldu. ABD ve Çin arasında artan ticaret gerilimi ile gelişmekte olan ülke piyasalarının genelinde çıkışlar var. Gelişmiş piyasalarda da yüzde 1’i aşan kayıplar yaşandı. Yarın uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye değerlendirmesi yapacağını da unutmayalım. Bu da gerilimi arttıran bir durum. Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman’ın da Türkiye’ye ilişkin olumsuz değerlendirmeleri de yabancı yatırımcının tavrına yön veren nedenler arasında.

Piyasalardaki bu dalgalanma haftaya 24 Temmuz’da toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nu daha kritik hale getirdi. Analistler yeni bir faiz arttırımı olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor. Ayrıca, döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle Merkez Bankası’nın ihracatçıya 4.20 liradan dolar imkanı tanıyan adımı da bu ay sonunda bitiyor.

ENFLASYON ETKİLİ
GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, yüksek enflasyon nedeniyle tahvil faizinde bir miktar daha yukarı hareket görülebileceğini belirterek “Hazine borçlanması oldukça yoğun ve önceki ihale dönemlerine göre yüksek faizlerden borçlanılıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin halen yüzde 2.85’in altına inmemesi ve yüzde 3 potansiyeli bulunması, yurtiçinde Merkez Bankası’nın enflasyonu kontrol altına alma amaçlı sıkı para politikası uygulamaları faizlerde yukarı yönlü harekette etken olan diğer faktörler. Buna ilişkin 24 Temmuz’da faiz artırım beklentilerinin ağırlık kazanıyor olması da faiz hareketinde yansıma buluyor” dedi.

GARANTİ'DE YÜZDE 11.5 DÜŞÜŞ VAR
İKİ gündür Borsa İstanbul’da en dikkat çeken hisse Garanti Bankası. İşlem hacmi en yüksek hisse olan Garanti Bankası dün yüzde 11.5 düştü. İki günlük kaybı yüzde 18.7’yi bulan bankanın hisselerinde en fazla satış yapan yabancı kurum ise iki gündür 967.3 milyon liralık çıkışıyla dikkat çeken Merrill Lynch oldu. Bankacılık endeksi de yüzde 9.19 düştü. Yoğun satışlarla dikkat çeken diğer üç hisse ise Akbank, Halkbank ve Turkcell oldu.

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