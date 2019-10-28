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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
28.10.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

Piyasalarda gün sonu

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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul yüzde 0,38 değer kaybederek 99.838,30 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 377,65 puan azalışla 99.838,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 169,49 puan ve yüzde 0,17 artarak 100.385,44 puandan başladı. Gün içinde en düşük 99.838,30 puanı, en yüksek 100.542,47 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kaybıyla 99.838,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,06, teknoloji endeksi yüzde 0,25, sanayi endeksi yüzde 0,67, hizmetler endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 670,88 puan ve yüzde 0,54 azalarak 123.280,97 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 158'i prim yaptı, 188'i geriledi. İş Finansal Kiralama, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Akbank ve Fenerbahçe Futbol bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.505,66 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 12.45 itibarıyla 1.505,66 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,58'den, bileşik getirisi de yüzde 12,98'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 12.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1096, sterlin/dolar paritesi 1,2853, dolar/yen paritesi de 108,70 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,80 dolardan işlem görüyor.

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