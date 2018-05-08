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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Şebnem TURHAN
08.05.2018 - 23:04, Son Güncelleme:

Piyasalarda dolar fırtınası

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Piyasalarda dolar fırtınası

DOLARIN 6 büyük para birimi karşısında değerini gösteren dolar endeksinin yükselmesi ve dolardaki güçlenme gelişmekte olan ülke para birimleri ile borsalarını vurdu.

Bu durum son günlerde oldukça hassas olan Türk Lirası’na da olumsuz yansıdı. Türk Lirası dolar karşısında yine değer kaybetti ve dolar 4.3017 lira ile yeni tarihi zirvesini gördü. Borsa İstanbul psikolojik sınır olan 98 bin puanı gördü. Endeksin bu noktası 10 ayın en düşük seviyesi. Borsa bu yıl 121 bin puana kadar yükselmişti. Borsada yılbaşından beri kayıp yüzde 14’ü buldu. Borsa günü yüzde 1.49 kayıpla 99 bin 363 puandan tamamladı. Türk Lirası varlıklarındaki risk artışı 5 yılık iflas riskini gösteren CDS’lere de yansıdı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i 237 puanla 1 yılın zirvesini gördü.

FAİZLERDE YÜKSELİŞ
Dolardaki güçlenmenin yanı sıra seçim belirsizliği, petrol fiyatlarındaki yükseliş, makro ekonomik verilerdeki bozulma Türkiye piyasalarını bozan başlıca gelişmeler. Ancak dün gelişmiş ülkelerin yani Almanya, İngiltere, Fransa borsaları da günü satıcılı geçirdi. Bu da ABD’deki faiz oranlarındaki artışın doları destekleyeceği beklentileriyle dolar endeksinin yılın en yüksek seviyelerine çıkmasından kaynaklandı. Dolardaki güçlenme tüm gelişmekte olan ülke piyasalarını etkiliyor. Türk Lirası ve Rus Rublesi en fazla değer kaybı yaşayan iki para birimi.

Analistler seçim süreci tamamlanana kadar borsada ve Türk Lirası’nda kaybın süreceği görüşünde. Tahvil piyasasında iki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 15.53’e, on yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 14.04’ye çıktı.

Bu arada dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump  İran ile nükleer anlaşmanın iptal edildiğini açıkladı. Türkiye piyasaları kapandıktan sonra dolar uluslararası işlemlerde 4.3371 seviyesini gördü.  

Piyasalarda dolar fırtınası

ENDEKSTE 95 BİN İHTİMALİ
Şeker Yatırım’ın yorumunda Borsa İstanbul endeksi kısa vadede 105 bin 300 altında kaldıkça yükselişlerin tepki niteliğinde kalması ve orta vadeli düşüş trendinin devam etmesi beklerken, kısa vadede 99 bin 200-100 bin 500 aralığında bir endeks hareketi öngörüldü. Yorumda, “Kısa vadeli göstergelerin aşırı satımda olması nedeniyle endeksin 99 bin 200 üzerinde tutundukça ilk hedef 104 bin ve sonrasında ise 105 bin 300’lere kadar güçlü bir tepki yükselişi gerçekleştirmesi beklenmektedir. Endeksin 99.000 altındaki kapanışlarda 95 bin hedeflemesi beklenir” denildi.

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