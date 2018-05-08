Piyasalarda dolar fırtınası

Bu durum son günlerde oldukça hassas olan Türk Lirası’na da olumsuz yansıdı. Türk Lirası dolar karşısında yine değer kaybetti ve dolar 4.3017 lira ile yeni tarihi zirvesini gördü. Borsa İstanbul psikolojik sınır olan 98 bin puanı gördü. Endeksin bu noktası 10 ayın en düşük seviyesi. Borsa bu yıl 121 bin puana kadar yükselmişti. Borsada yılbaşından beri kayıp yüzde 14’ü buldu. Borsa günü yüzde 1.49 kayıpla 99 bin 363 puandan tamamladı. Türk Lirası varlıklarındaki risk artışı 5 yılık iflas riskini gösteren CDS’lere de yansıdı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i 237 puanla 1 yılın zirvesini gördü.

FAİZLERDE YÜKSELİŞ

Dolardaki güçlenmenin yanı sıra seçim belirsizliği, petrol fiyatlarındaki yükseliş, makro ekonomik verilerdeki bozulma Türkiye piyasalarını bozan başlıca gelişmeler. Ancak dün gelişmiş ülkelerin yani Almanya, İngiltere, Fransa borsaları da günü satıcılı geçirdi. Bu da ABD’deki faiz oranlarındaki artışın doları destekleyeceği beklentileriyle dolar endeksinin yılın en yüksek seviyelerine çıkmasından kaynaklandı. Dolardaki güçlenme tüm gelişmekte olan ülke piyasalarını etkiliyor. Türk Lirası ve Rus Rublesi en fazla değer kaybı yaşayan iki para birimi.

Analistler seçim süreci tamamlanana kadar borsada ve Türk Lirası’nda kaybın süreceği görüşünde. Tahvil piyasasında iki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 15.53’e, on yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 14.04’ye çıktı.

Bu arada dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmanın iptal edildiğini açıkladı. Türkiye piyasaları kapandıktan sonra dolar uluslararası işlemlerde 4.3371 seviyesini gördü.

ENDEKSTE 95 BİN İHTİMALİ

Şeker Yatırım’ın yorumunda Borsa İstanbul endeksi kısa vadede 105 bin 300 altında kaldıkça yükselişlerin tepki niteliğinde kalması ve orta vadeli düşüş trendinin devam etmesi beklerken, kısa vadede 99 bin 200-100 bin 500 aralığında bir endeks hareketi öngörüldü. Yorumda, “Kısa vadeli göstergelerin aşırı satımda olması nedeniyle endeksin 99 bin 200 üzerinde tutundukça ilk hedef 104 bin ve sonrasında ise 105 bin 300’lere kadar güçlü bir tepki yükselişi gerçekleştirmesi beklenmektedir. Endeksin 99.000 altındaki kapanışlarda 95 bin hedeflemesi beklenir” denildi.