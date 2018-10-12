Piyasalarda Brunson dalgası
Türkiye piyasaları dün günü rahip Brunson’ın davasına odaklı inişli çıkışlı geçirdi. Dolar dava öncesi 5.82 liraya kadar inerken dava sonrasında kapanışta 5.90 lira seviyelerine geldi. Borsa İstanbul’da Halkbank hisselerinin hareketi dikkat çekti.
Piyasalar dün haftayı oldukça hareketli kapattı. ABD’li rahip Andrew Brunson kararına odaklanan Türkiye piyasalarında dolar güne 5.90 lira seviyelerinden başladı. Gün içinde 5.98 liraya kadar çıkan dolar, rahip Brunson’un davası görülürken 5.82 liraya kadar indi. 2 ayın en düşük seviyesini gören dolara Euro da eşlik etti. Euro da 6.75 liraya kadar geriledi. Kapanışa doğru rahip Brunson’ın serbest kalması dalgalanmayı geri getirdi ve dolar yükseldi.
En sert hareket ise Halkbank hisselerinde yaşandı. Güne yüzde 4.1 yükselişle başlayan hisseler ardından yüzde 6.2 düştü. Hisseler bir süre işleme kapatıldı. Açılışta ise yüzde 7 yükseldi. Borsa İstanbul da haftayı kazançla kapattı. Borsa günü yüzde 2.02 yükselişle 96 bin 657 puandan tamamlarken, dolarda bankalararası piyasada son işlemler 5.9366 liradan oldu. Serbest piyasada ise dolar günü 5.9380 liradan kapattı.
ENFLASYON VE MERKEZ
Rahip Brunson’ın bırakılmasının ABD-Türkiye ilişkilerini yumuşatacağı beklentisi ise dün piyasayı ihya etti. Dava öncesi ve savcının sunumu boyunca dolarda düşüş yaşadı. Analistler dünün oldukça dalgalı bir gün olduğu konusunda uyarırken, teknik analiz yapmanın güç olduğunu vurguladı. Analistler, rahibin tahliye olmasını, Türk Lirası üzerinde bir baskının kalkması açısından olumlu buldu. Beklentinin sona ermesiyle analistler bundan sonra piyasalarda hareketin makroekonomik göstergeler, özellikle enflasyon ve Merkez Bankası’nın kararlarına yöneldiğine işaret etti.
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