Piyasalarda Brunson dalgası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPiyasalarda Brunson dalgası
GeriEkonomi Piyasalarda Brunson dalgası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
12.10.2018 - 22:09, Son Güncelleme:

Piyasalarda Brunson dalgası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Piyasalarda Brunson dalgası

Türkiye piyasaları dün günü rahip Brunson’ın davasına odaklı inişli çıkışlı geçirdi. Dolar dava öncesi 5.82 liraya kadar inerken dava sonrasında kapanışta 5.90 lira seviyelerine geldi. Borsa İstanbul’da Halkbank hisselerinin hareketi dikkat çekti.

Piyasalar dün haftayı oldukça hareketli kapattı. ABD’li rahip Andrew Brunson kararına odaklanan Türkiye piyasalarında dolar güne 5.90 lira seviyelerinden başladı. Gün içinde 5.98 liraya kadar çıkan dolar, rahip Brunson’un davası görülürken 5.82 liraya kadar indi. 2 ayın en düşük seviyesini gören dolara Euro da eşlik etti. Euro da 6.75 liraya kadar geriledi. Kapanışa doğru rahip Brunson’ın serbest kalması dalgalanmayı geri getirdi ve dolar yükseldi.

En sert hareket ise Halkbank hisselerinde yaşandı. Güne yüzde 4.1 yükselişle başlayan hisseler ardından yüzde 6.2 düştü. Hisseler bir süre işleme kapatıldı. Açılışta ise yüzde 7 yükseldi. Borsa İstanbul da haftayı kazançla kapattı. Borsa günü yüzde 2.02 yükselişle 96 bin 657 puandan tamamlarken, dolarda bankalararası piyasada son işlemler 5.9366 liradan oldu. Serbest piyasada ise dolar günü 5.9380 liradan kapattı.

Piyasalarda Brunson dalgası

ENFLASYON VE MERKEZ

Rahip Brunson’ın bırakılmasının ABD-Türkiye ilişkilerini yumuşatacağı beklentisi ise dün piyasayı ihya etti. Dava öncesi ve savcının sunumu boyunca dolarda düşüş yaşadı. Analistler dünün oldukça dalgalı bir gün olduğu konusunda uyarırken, teknik analiz yapmanın güç olduğunu vurguladı. Analistler, rahibin tahliye olmasını, Türk Lirası üzerinde bir baskının kalkması açısından olumlu buldu. Beklentinin sona ermesiyle analistler bundan sonra piyasalarda hareketin makroekonomik göstergeler, özellikle enflasyon ve Merkez Bankası’nın kararlarına yöneldiğine işaret etti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

ABD hukukuna Türk yazılımı

Cem Yılmaz’ı ODTÜ’de solladı

MİLGEM'in 5'incisi geliyor

Soma’nın patronuna ‘istinaf’tan da ret